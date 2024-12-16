Замминистра обороны Цивилева поразилась мерами поддержки для участников СВО в ХМАО

Заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева высоко оценила меры поддержки, которые оказывает округ ветеранам СВО и их семьям. Она также отметила работу фонда «Защитники Отечества» в Югре. Своими впечатлениями Цивилева поделилась в личном телеграм-канале.
«Регион демонстрирует впечатляющие успехи в сфере поддержки участников и ветеранов специальной военной операции и членов их семей, развивает систему комплексной реабилитации защитников Отечества. <...> Отметила отличную работу филиала фонда „Защитники Отечества“ в Югре. Здесь трудятся настоящие профессионалы, готовые в любой момент прийти на помощь, поддержать, решить все вопросы, возникающие у наших ветеранов и их родных», — сообщила Цивилева.
Ранее URA.RU писало, что меры поддержки ветеранов СВО в ХМАО отметили президент России Владимир Путин и председатель политической партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Глава государства отметил, что Югра вошла в число субъектов РФ, где уже начинает реализовываться на региональном уровне проект «Время героев».
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