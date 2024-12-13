Путин и Медведев отметили заслуги ХМАО по внедрению проекта «Время Героев»

Президент России Владимир Путин и председатель политической партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев отметили ХМАО в качестве одного из передовых регионов РФ в плане поддержки ветеранов СВО. Глава государства на съезде «Единой России» упомянул, что Югра вошла в число субъектов РФ, где уже начинает реализовываться на региональном уровне проекте «Время героев», сообщает журналиcт URA.RU, со съезда ЕР в Москве.
Считаю необходимым расширять федеральный проект «Время героев»: запустить аналогичные программы в регионах — так, как это уже сделано в Ставропольском крае, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской области и в Ханты-Мансийском автономном округе. Прошу партию активно включиться в эту работу. Очень рассчитываю на вас, что это будет не формально: нужно работать, искать людей, помогать им организовать свою подготовку», — поручил президент.
Медведев в своем докладе отметил успехи Югры в формах региональной поддержки ветеранов СВО. «Речь идет о поддержке фронтовиков, ветеранов боевых действий и их семей в сфере образования, социального обслуживания, ЖКХ, транспорта, культуры. Будет правильно уделять таким инициативам больше внимания, способствовать их распространению», — отметил председатель партии «Единая Россия».
ХМАО стал единственным уральским регионом, готовым запустить эту программу кадровой интеграции бойцов. Ранее о готовности старта регионального трека «Герои Югры» в 2025 году заявил губернатор Руслан Кухарук.
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