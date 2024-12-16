Мастер-класс по рисованию нефтью провели мэрам Ямала перед итоговым советом глав
Ямальские мэры собрались в городе Губкинском на итоговый в 2024 году совет глав ЯНАО. Знакомясь с местными муниципальными практиками чиновники поучаствовали в мастер-классе по рисованию нефтью.
Главам городов и районов выдали кисти и стаканчики с нефтью. Затем чиновники начали изображать на бумаге рисунок по образцу.
Перед этим мэры уже прокатились по обновленной губкинской дрифт-трассе. Знакомясь с нестандартными муниципальными практиками Губкинского, чиновники также сыграли кантри с местной рок-группой.
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