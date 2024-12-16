16 декабря 2024

Рисовать нефтью попробовали мэры Ямала. Видео

Главам городов и районов ЯНАО устроили мастер-класс по рисованию нефтью
© Служба новостей «URA.RU»
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Мастер-класс по рисованию нефтью провели мэрам Ямала перед итоговым советом глав
Мастер-класс по рисованию нефтью провели мэрам Ямала перед итоговым советом глав Фото:

Ямальские мэры собрались в городе Губкинском на итоговый в 2024 году совет глав ЯНАО. Знакомясь с местными муниципальными практиками чиновники поучаствовали в мастер-классе по рисованию нефтью.

Главам городов и районов выдали кисти и стаканчики с нефтью. Затем чиновники начали изображать на бумаге рисунок по образцу.

Перед этим мэры уже прокатились по обновленной губкинской дрифт-трассе. Знакомясь с нестандартными муниципальными практиками Губкинского, чиновники также сыграли кантри с местной рок-группой.

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Ямальские мэры собрались в городе Губкинском на итоговый в 2024 году совет глав ЯНАО. Знакомясь с местными муниципальными практиками чиновники поучаствовали в мастер-классе по рисованию нефтью. Главам городов и районов выдали кисти и стаканчики с нефтью. Затем чиновники начали изображать на бумаге рисунок по образцу. Перед этим мэры уже прокатились по обновленной губкинской дрифт-трассе. Знакомясь с нестандартными муниципальными практиками Губкинского, чиновники также сыграли кантри с местной рок-группой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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