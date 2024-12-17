«Если обувь не жалко»: мэр предложит екатеринбуржцам вернуть реагенты на тротуары

В Екатеринбурге могут снова начать посыпать дорожки реагентами против гололеда

Из-за переменчивой погоды гололед с дорог не уходит Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Екатеринбург утонул в снегу после мощного снегопада

В Екатеринбурге могут снова начать использовать противогололедные материалы на тротуарах, но решить вопрос должны будут сами горожане. Дискуссию, надо ли возвращаться к технологии, от которой отказались в прошлом сезоне, планируется запустить сегодня во время «прямой линии», рассказал URA.RU глава города Алексей Орлов.

«Я, в общем-то, предложу жителям. Если обувь не жалко, будем применять. В общем-то, мы стараемся щадящий такой режим [уборки применять]. Понятно, что когда выпадает снег, все сметается. Надо снова посыпать мелкофракционным щебнем либо песком, чтобы снизить уровень травматизма. Честно говоря, у меня большие сомнения, что жители поддержат. Потому что грязи по колено… Это все заливается бионордом, который растапливает снег. Ну вот, надо ли такую технологию применять? Это дискуссионный вопрос», — заявил Орлов.

В Екатеринбурге 13 декабря прошел мощный снегопад, последствия которого коммунальщики устраняли все выходные. Жалобы на некачественную уборку и гололед поступали из всех районов Екатеринбурга, особенно скользко было в центре. Больше новостей по теме — в отдельном сюжете URA.RU.