«Если обувь не жалко»: мэр предложит екатеринбуржцам вернуть реагенты на тротуары

В Екатеринбурге могут снова начать посыпать дорожки реагентами против гололеда
© Служба новостей «URA.RU»
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Неубранные дороги после снегопада. Екатеринбург, зима, прохожие, город, гололед, неубранный снег
Из-за переменчивой погоды гололед с дорог не уходит Фото:
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В Екатеринбурге могут снова начать использовать противогололедные материалы на тротуарах, но решить вопрос должны будут сами горожане. Дискуссию, надо ли возвращаться к технологии, от которой отказались в прошлом сезоне, планируется запустить сегодня во время «прямой линии», рассказал URA.RU глава города Алексей Орлов.

«Я, в общем-то, предложу жителям. Если обувь не жалко, будем применять. В общем-то, мы стараемся щадящий такой режим [уборки применять]. Понятно, что когда выпадает снег, все сметается. Надо снова посыпать мелкофракционным щебнем либо песком, чтобы снизить уровень травматизма. Честно говоря, у меня большие сомнения, что жители поддержат. Потому что грязи по колено… Это все заливается бионордом, который растапливает снег. Ну вот, надо ли такую технологию применять? Это дискуссионный вопрос», — заявил Орлов.

В Екатеринбурге 13 декабря прошел мощный снегопад, последствия которого коммунальщики устраняли все выходные. Жалобы на некачественную уборку и гололед поступали из всех районов Екатеринбурга, особенно скользко было в центре. Больше новостей по теме — в отдельном сюжете URA.RU.

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В Екатеринбурге могут снова начать использовать противогололедные материалы на тротуарах, но решить вопрос должны будут сами горожане. Дискуссию, надо ли возвращаться к технологии, от которой отказались в прошлом сезоне, планируется запустить сегодня во время «прямой линии», рассказал URA.RU глава города Алексей Орлов. «Я, в общем-то, предложу жителям. Если обувь не жалко, будем применять. В общем-то, мы стараемся щадящий такой режим [уборки применять]. Понятно, что когда выпадает снег, все сметается. Надо снова посыпать мелкофракционным щебнем либо песком, чтобы снизить уровень травматизма. Честно говоря, у меня большие сомнения, что жители поддержат. Потому что грязи по колено… Это все заливается бионордом, который растапливает снег. Ну вот, надо ли такую технологию применять? Это дискуссионный вопрос», — заявил Орлов. В Екатеринбурге 13 декабря прошел мощный снегопад, последствия которого коммунальщики устраняли все выходные. Жалобы на некачественную уборку и гололед поступали из всех районов Екатеринбурга, особенно скользко было в центре. Больше новостей по теме — в отдельном сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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