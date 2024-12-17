Свердловчанин полгода снимал на скрытую камеру голых коллег в душе

Скрытую камеру в душе обнаружила одна из сотрудниц (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заводчанин из Каменска-Уральского (Свердловская область) в течение полугода снимал на скрытую камеру голых коллег в душевой. Объектив случайно заметила одна из сотрудниц и рассказала остальным. Теперь на 33-летнего мужчину готовят коллективный иск. Информация об этом появилась в Telegram.

«У литейщика Алексея есть жена, дети и сексуальные фантазии. Одну из них реализовал в августе: присобачил камеру скотчем к стенке в их душевой. Наслаждался интимками после смен, весь контент прятал в телефоне», — передает telegram-канал Ural Mash.

Вычислить извращенца, который прятал объектив в чужом душе, помогли камеры видеонаблюдения. Мужчина во всем сознался. Уголовное дело уже возбуждено.