Свердловчанин полгода снимал на скрытую камеру голых коллег в душе

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Итоговая пресс-конференция Александра Якоба и тренировочная площадка к ЧМ-2018. Екатеринбург, душевая
Скрытую камеру в душе обнаружила одна из сотрудниц (архивное фото) Фото:

Заводчанин из Каменска-Уральского (Свердловская область) в течение полугода снимал на скрытую камеру голых коллег в душевой. Объектив случайно заметила одна из сотрудниц и рассказала остальным. Теперь на 33-летнего мужчину готовят коллективный иск. Информация об этом появилась в Telegram.

«У литейщика Алексея есть жена, дети и сексуальные фантазии. Одну из них реализовал в августе: присобачил камеру скотчем к стенке в их душевой. Наслаждался интимками после смен, весь контент прятал в телефоне», — передает telegram-канал Ural Mash.

Вычислить извращенца, который прятал объектив в чужом душе, помогли камеры видеонаблюдения. Мужчина во всем сознался. Уголовное дело уже возбуждено.

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Заводчанин из Каменска-Уральского (Свердловская область) в течение полугода снимал на скрытую камеру голых коллег в душевой. Объектив случайно заметила одна из сотрудниц и рассказала остальным. Теперь на 33-летнего мужчину готовят коллективный иск. Информация об этом появилась в Telegram. «У литейщика Алексея есть жена, дети и сексуальные фантазии. Одну из них реализовал в августе: присобачил камеру скотчем к стенке в их душевой. Наслаждался интимками после смен, весь контент прятал в телефоне», — передает telegram-канал Ural Mash. Вычислить извращенца, который прятал объектив в чужом душе, помогли камеры видеонаблюдения. Мужчина во всем сознался. Уголовное дело уже возбуждено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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