Губернатор Костромской области Сергей Ситников сообщил, что генерал Игорь Кириллов был осведомлен о том, что за ним идет охота. По его словам, угроза жизни Кириллова связана с его работой над раскрытием секретных биологических лабораторий.
«Некоторое время назад он мне сказал, что его уже предупредили о том, что охота на него началась. Без сомнения, это связано с тем, что под его руководством была вскрыта информация о тайных биологических лабораториях — в том числе, на территории Украины,» — написал Ситников в своем telegram-канале.
Кроме того, губернатор выразил уверенность в том, что будут предприняты все необходимые меры для раскрытия этого преступления и наказания виновных. Он также выразил глубокие соболезнования семье генерала, подчеркивая общую потерю для всех, кто знал Кириллова.
Ранее в Москве были убиты Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. По данным следственных органов, утром 17 декабря на Рязанском проспекте сработало взрывное устройство, установленное в электросамокате у подъезда жилого здания. В связи с гибелью двух военных было начато расследование уголовного дела, передает «Царьград».
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