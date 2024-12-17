«Он знал, что охота на него началась»: близкий друг Кириллова высказался о гибели генерала

Губернатор Ситников: генерал Кириллов знал, что его хотят убить
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За генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым «велась охота", заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников
За генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым «велась охота", заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников Фото:
новость из сюжета
В Москве при взрыве погиб генерал-лейтенант Кириллов

Губернатор Костромской области Сергей Ситников сообщил, что генерал Игорь Кириллов был осведомлен о том, что за ним идет охота. По его словам, угроза жизни Кириллова связана с его работой над раскрытием секретных биологических лабораторий.

«Некоторое время назад он мне сказал, что его уже предупредили о том, что охота на него началась. Без сомнения, это связано с тем, что под его руководством была вскрыта информация о тайных биологических лабораториях — в том числе, на территории Украины,» — написал Ситников в своем telegram-канале

Кроме того, губернатор выразил уверенность в том, что будут предприняты все необходимые меры для раскрытия этого преступления и наказания виновных. Он также выразил глубокие соболезнования семье генерала, подчеркивая общую потерю для всех, кто знал Кириллова.

Ранее в Москве были убиты Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. По данным следственных органов, утром 17 декабря на Рязанском проспекте сработало взрывное устройство, установленное в электросамокате у подъезда жилого здания. В связи с гибелью двух военных было начато расследование уголовного дела, передает «Царьград». 

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Губернатор Костромской области Сергей Ситников сообщил, что генерал Игорь Кириллов был осведомлен о том, что за ним идет охота. По его словам, угроза жизни Кириллова связана с его работой над раскрытием секретных биологических лабораторий. «Некоторое время назад он мне сказал, что его уже предупредили о том, что охота на него началась. Без сомнения, это связано с тем, что под его руководством была вскрыта информация о тайных биологических лабораториях — в том числе, на территории Украины,» — написал Ситников в своем telegram-канале.  Кроме того, губернатор выразил уверенность в том, что будут предприняты все необходимые меры для раскрытия этого преступления и наказания виновных. Он также выразил глубокие соболезнования семье генерала, подчеркивая общую потерю для всех, кто знал Кириллова. Ранее в Москве были убиты Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. По данным следственных органов, утром 17 декабря на Рязанском проспекте сработало взрывное устройство, установленное в электросамокате у подъезда жилого здания. В связи с гибелью двух военных было начато расследование уголовного дела, передает «Царьград». 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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