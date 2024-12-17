Губернатор Кондратьев: нефтепродуктами загрязнено 35 км побережья

Протяженность полосы у береговой линии, загрязненной нефтепродуктами после крушения двух танкеров в Керченском проливе, составляет 35 километров. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Примерно протяженность полосы, где уже выбросы произошли нефтепродуктов на побережье, либо мы ожидаем, она на самом деле 35 километров», — рассказал Кондратьев в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что ситуация непростая: загрязненная полоса начинается в Темрюке и заканчивается в Анапе. Однако, по словам губернатора, в Анапе выбросы фрагментарные. В случае обнаружения новых нефтепродуктов на берегу их пытаются утилизировать как можно скорее, подчеркнул Кондратьев.
Ранее, 15 декабря, в Керченском проливе из-за шторма произошло крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». На их борту был мазут и нефтепродукты, а также 27 человек экипажа, из которых один погиб.
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