В посольстве России рассказали, почему в Тунисе посадили в тюрьму 11 россиян

Посольство: россияне попали в тюрьму в Тунисе из-за поездки к границе с Алжиром
© Служба новостей «URA.RU»
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Туристов из России задержали за то, что они посетили зону, где находятся оборонные объекты Туниса
Туристов из России задержали за то, что они посетили зону, где находятся оборонные объекты Туниса Фото:

Российский туристов задержали из-за того, что они посетили особо охраняемую приграничную зону между Тунисом и Алжиром (Африка). Об этом сообщили в сообщении посольства РФ в Тунисе.

«Наши соотечественники отправились с „исследовательски-краеведческими“ целями в населенный пункт Хайдра в провинции Кассерин, расположенной близ тунисско-алжирской границы. Этот район находится под особым контролем местных сил безопасности», — передает РБК сообщение посольства.

Отмечается, что в данной зоне находятся объекты чувствительной тунисской инфраструктуры, в том числе принадлежащие местному Минобороны. Помимо этого, ситуация на границе между двумя государствами является напряженной из-за террористов.

В посольстве подчеркнули, что дипломаты встретились с местными властями и выясняют все обстоятельства дела. В настоящее время 11 российских туристов находятся в местной тюрьме «Морнагия». Их самочувствие удовлетворительное, жалоб на отношение со стороны тюремной администрации, передает «Коммерсант» сообщение посольства. Ожидается назначение даты закрытого судебного заседания.

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Российский туристов задержали из-за того, что они посетили особо охраняемую приграничную зону между Тунисом и Алжиром (Африка). Об этом сообщили в сообщении посольства РФ в Тунисе. «Наши соотечественники отправились с „исследовательски-краеведческими“ целями в населенный пункт Хайдра в провинции Кассерин, расположенной близ тунисско-алжирской границы. Этот район находится под особым контролем местных сил безопасности», — передает РБК сообщение посольства. Отмечается, что в данной зоне находятся объекты чувствительной тунисской инфраструктуры, в том числе принадлежащие местному Минобороны. Помимо этого, ситуация на границе между двумя государствами является напряженной из-за террористов. В посольстве подчеркнули, что дипломаты встретились с местными властями и выясняют все обстоятельства дела. В настоящее время 11 российских туристов находятся в местной тюрьме «Морнагия». Их самочувствие удовлетворительное, жалоб на отношение со стороны тюремной администрации, передает «Коммерсант» сообщение посольства. Ожидается назначение даты закрытого судебного заседания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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