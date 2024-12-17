В посольстве России рассказали, почему в Тунисе посадили в тюрьму 11 россиян

Российский туристов задержали из-за того, что они посетили особо охраняемую приграничную зону между Тунисом и Алжиром (Африка). Об этом сообщили в сообщении посольства РФ в Тунисе.
«Наши соотечественники отправились с „исследовательски-краеведческими“ целями в населенный пункт Хайдра в провинции Кассерин, расположенной близ тунисско-алжирской границы. Этот район находится под особым контролем местных сил безопасности», — передает РБК сообщение посольства.
Отмечается, что в данной зоне находятся объекты чувствительной тунисской инфраструктуры, в том числе принадлежащие местному Минобороны. Помимо этого, ситуация на границе между двумя государствами является напряженной из-за террористов.
В посольстве подчеркнули, что дипломаты встретились с местными властями и выясняют все обстоятельства дела. В настоящее время 11 российских туристов находятся в местной тюрьме «Морнагия». Их самочувствие удовлетворительное, жалоб на отношение со стороны тюремной администрации, передает «Коммерсант» сообщение посольства. Ожидается назначение даты закрытого судебного заседания.
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