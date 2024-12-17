На Ямале резко выросло количество желающих заниматься бизнесом

В ЯНАО количество предпринимателей за год выросло на 119%, рост субъектов малого и среднего бизнеса в текущем году оставил 2,7% по сравнению с 2023 годом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента экономики ЯНАО.
«В 2024 году количество субъектов малого предпринимательства составило 18 426 (17 956 в 2023 году). Из них 4 217 — юридические лица (4 229 в 2023 году), 14 209 — индивидуальные предприниматели (13 727 в 2023 году)», — отметили в департаменте.
Число самозанятых в округе выросло по сравнению с прошлым годом на 134,5%. Самозанятых граждан на Ямале стало 26 510 (19 708 в 2023 году).
Займы на развитие предпринимательства в ЯНАО от фонда «Мой бизнес» были предоставлены на общую сумму 518,3 миллиона рублей. Целевые займы предоставлены пяти бизнесменам на сумму 113,5 миллионов рублей. Микрозаймы до пяти миллионов рублей получили 195 субъектов малого предпринимательства и самозанятые граждане, на общую сумму 404,8 миллионов рублей.
Наибольший удельный вес по выданным микрозаймам на Ямале занимает розничная торговля — 25,6% от всех выдач (50 субъектов бизнеса из 195).
Топ-5 займов по видам деятельности
- Розничная торговля (одежда, пищевые продукты, строительные материалы, цветы, лекарства, автомобильные детали — 50;
- Бытовые услуги (парикмахеры, химчистка, ремонт и пошив одежды, фотография, ремонтные работы) — 19;
- Рестораны, кафе — 14;
- Автобизнес — 14;
- Образовательные услуги, развлечения — по 6;
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