В Москве в кабине грузовика обнаружили два трупа

В Москве в районе Новокосино в кабине припаркованного грузовика Ford Transit обнаружены тела двух человек. Машина находилась возле одного из жилых домов на улице Суздальской.
«Тела двух человек обнаружили в салоне автомобиля Ford Transit на парковке, расположенной на Суздальской улице в Москве», — сообщил источник телеканал «360.ru». На данный момент причина смерти двух человек устанавливается.
На месте происшествия работаю оперативные службы. Сообщается, что дверь машины была закрыта, ее пришлось вскрывать специальным инструментом.
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