Центр медицины и реабилитации «Курорт Увильды» продается за 3,6 млрд рублей

Популярный исторический курорт продают в Челябинской области Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Центр медицины и реабилитации «Курорт Увильды» в Аргаяшском районе Челябинской области выставили на продажу за 3,6 миллиарда рублей. За эти деньги потенциальному инвестору предлагают действующий бизнес с регулярным потоком клиентов. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений.

«Уникальный курорт на берeгу однoименнoгo озеpa Увильды, пaмятника пpиpoды. Пoлнoстью модернизирoванный курoрт с мнoгoлeтнeй иcтoрией и постоянной зaполняемoстью нa уровнe 98%. Цена — 3,6 млрд рублей», — отмечается на сайте «Авито».

Также автор объявления уточнил, что со всей информацией об объекте можно ознакомиться в открытых источниках. А все детали с реальным покупателем он готов обсудить посредством мессенджера.

Согласно данным сервиса СБИС, выручка ООО «Курорт Увильды» в 2023 году составила 958 миллионов рублей. На предприятии числятся 222 сотрудника.

Как сообщало URA.RU ранее, на озере Еловое в Чебаркульском районе выставили на продажу ресторан «Балканский дворик». Владелец назначил цену в 108 миллионов рублей.

Курорт «Увильды» выставили на продажу за 3,6 млрд рублей Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/kyshtym/gotoviy_biznes/mnogoprofilnyy_tsentr_meditsiny_i_reabilitatsii_kur_4627061543