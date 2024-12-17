На берегу челябинского озера продают знаменитый курорт за 3,6 млрд рублей. Скрин

Центр медицины и реабилитации «Курорт Увильды» продается за 3,6 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь. Пермь, лежаки, увильды, зимний пляж, курорты урала
Популярный исторический курорт продают в Челябинской области Фото:

Центр медицины и реабилитации «Курорт Увильды» в Аргаяшском районе Челябинской области выставили на продажу за 3,6 миллиарда рублей. За эти деньги потенциальному инвестору предлагают действующий бизнес с регулярным потоком клиентов. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений.

Новость по теме
Челябинский суд возобновил дело о похищенном курорте на Увильдах

«Уникальный курорт на берeгу однoименнoгo озеpa Увильды, пaмятника пpиpoды. Пoлнoстью модернизирoванный курoрт с мнoгoлeтнeй иcтoрией и постоянной зaполняемoстью нa уровнe 98%. Цена — 3,6 млрд рублей», — отмечается на сайте «Авито».

Также автор объявления уточнил, что со всей информацией об объекте можно ознакомиться в открытых источниках. А все детали с реальным покупателем он готов обсудить посредством мессенджера.

Согласно данным сервиса СБИС, выручка ООО «Курорт Увильды» в 2023 году составила 958 миллионов рублей. На предприятии числятся 222 сотрудника.

Как сообщало URA.RU ранее, на озере Еловое в Чебаркульском районе выставили на продажу ресторан «Балканский дворик». Владелец назначил цену в 108 миллионов рублей.

Курорт «Увильды» выставили на продажу за 3,6 млрд рублей
Курорт «Увильды» выставили на продажу за 3,6 млрд рублей

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Центр медицины и реабилитации «Курорт Увильды» в Аргаяшском районе Челябинской области выставили на продажу за 3,6 миллиарда рублей. За эти деньги потенциальному инвестору предлагают действующий бизнес с регулярным потоком клиентов. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений. «Уникальный курорт на берeгу однoименнoгo озеpa Увильды, пaмятника пpиpoды. Пoлнoстью модернизирoванный курoрт с мнoгoлeтнeй иcтoрией и постоянной зaполняемoстью нa уровнe 98%. Цена — 3,6 млрд рублей», — отмечается на сайте «Авито». Также автор объявления уточнил, что со всей информацией об объекте можно ознакомиться в открытых источниках. А все детали с реальным покупателем он готов обсудить посредством мессенджера. Согласно данным сервиса СБИС, выручка ООО «Курорт Увильды» в 2023 году составила 958 миллионов рублей. На предприятии числятся 222 сотрудника. Как сообщало URA.RU ранее, на озере Еловое в Чебаркульском районе выставили на продажу ресторан «Балканский дворик». Владелец назначил цену в 108 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...