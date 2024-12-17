Центр медицины и реабилитации «Курорт Увильды» в Аргаяшском районе Челябинской области выставили на продажу за 3,6 миллиарда рублей. За эти деньги потенциальному инвестору предлагают действующий бизнес с регулярным потоком клиентов. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений.
«Уникальный курорт на берeгу однoименнoгo озеpa Увильды, пaмятника пpиpoды. Пoлнoстью модернизирoванный курoрт с мнoгoлeтнeй иcтoрией и постоянной зaполняемoстью нa уровнe 98%. Цена — 3,6 млрд рублей», — отмечается на сайте «Авито».
Также автор объявления уточнил, что со всей информацией об объекте можно ознакомиться в открытых источниках. А все детали с реальным покупателем он готов обсудить посредством мессенджера.
Согласно данным сервиса СБИС, выручка ООО «Курорт Увильды» в 2023 году составила 958 миллионов рублей. На предприятии числятся 222 сотрудника.
Как сообщало URA.RU ранее, на озере Еловое в Чебаркульском районе выставили на продажу ресторан «Балканский дворик». Владелец назначил цену в 108 миллионов рублей.
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