Челябинский суд возобновил дело о похищенном курорте на Увильдах

Челябинский областной суд определил возобновить уголовное дело о похищенном санатории «Увильды». Как URA.RU рассказал потерпевший в процессе, бизнесмен и военврач Александр Мицуков, возобновлять дело придется в третий раз. Фигурантом расследования является экс-супруга Инга Майер.
«Суд в третий раз высказал свою позицию в отношении постановления полиции о прекращении расследования. Дело возобновится. Суд счел, что следствие отнеслось к обязанностям формально», — заявил URA.RU Мицуков.
Впервые расследование по факту хищения денежных средств началось 20 января 2021 года. Собеседник информагентства добавил, что в деле имеются результаты четырех экспертиз протокола, послужившего основанием 1 октября 2014 года о выводе пострадавшего из состава учредителей компании «Южуралпродукт», выступающей оператором санатория. Часть экспертиз сделала заключение о том, что документ был смонтирован. Мицуков заключил, что к этому причастна Майер. Позже появилось второе дело о хищении путем обмана недвижимости — нежилого помещения в Челябинске по улице Кирова, 5. Позже оба обстоятельства соединили в одно расследование.
«На данный момент заканчивается срок давности по преступлению. Однако следствию предстоит разобраться, каким образом в компании МЦМиР „Курорт Увильды“ доля в 51% за 14 млн была передана третьему лицу, моему сыну Александру Майеру. При этом балансовая стоимость имущества составляла на момент передачи 290 млн рублей», — уточнил URA.RU военврач.
Он напомнил о том, что в результате раздела имущества смог вернуть 70-процентную долю в «Южуралпродукте». Однако контролировать санаторий не может до сих пор.
«Арбитраж придерживается той точки зрения, что я вернул имущественные права, но не корпоративные. Арбитражный суд региона запретил налоговой регистрировать мою долю. Считаю такую позицию неправомерной», — сказал URA.RU Мицуков.
Бизнесмен подал жалобу в офис генпрокурора Игоря Краснова в ходе его визита в Челябинск. В июле Мицуков подал в суд на Минфин РФ, потребовав возместить ему полмиллиарда рублей в связи с нарушением его прав, которые, как счел предприниматель, правоохранительные органы не смогли защитить. Ведя тяжбы, Мицуков рассчитывает, что с бывшей супругой и сыном все же удастся договориться, заключив мировое соглашение.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к Майер. На звонок она не ответила, на СМС-сообщение — также.
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