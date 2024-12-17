Бывшего топ-менеджера «Ростеха» выпустили из тюрьмы раньше срока

18 декабря 2024 в 03:14 Размер текста - 17 +

Осужденную за взятку сотрудницу «Ростеха» выпустили из СИЗО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Люблинский суд Москвы принял решение о смягчении наказания бывшему директору по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации «Ростех» Алле Лалетиной, которая была ранее осуждена за взятку. Экс-директор освобождена из-под стражи. Новость по теме Бывшему топ-менеджеру «Ростеха» грозит срок за взятку в 67 млн рублей «Суд удовлетворил ходатайство защиты осужденной Лалетиной и заменил ей неотбытый срок лишения свободы более мягким видом наказания. Осужденная отпущена из СИЗО», — уточнило ТАСС со ссылкой на суд. Как сообщало URA.RU ранее, в ноябре 2023 года бывшему директору по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации «Ростех» Алле Лалетиной было назначено наказание в виде лишения свободы на восемь лет в колонии общего режима. Также ей был выписан штраф на сумму 133 миллиона 61 тысяча рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Люблинский суд Москвы принял решение о смягчении наказания бывшему директору по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации «Ростех» Алле Лалетиной, которая была ранее осуждена за взятку. Экс-директор освобождена из-под стражи. «Суд удовлетворил ходатайство защиты осужденной Лалетиной и заменил ей неотбытый срок лишения свободы более мягким видом наказания. Осужденная отпущена из СИЗО», — уточнило ТАСС со ссылкой на суд. Как сообщало URA.RU ранее, в ноябре 2023 года бывшему директору по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации «Ростех» Алле Лалетиной было назначено наказание в виде лишения свободы на восемь лет в колонии общего режима. Также ей был выписан штраф на сумму 133 миллиона 61 тысяча рублей.