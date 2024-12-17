Бывшего топ-менеджера «Ростеха» выпустили из тюрьмы раньше срока

Люблинский суд Москвы принял решение о смягчении наказания бывшему директору по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации «Ростех» Алле Лалетиной, которая была ранее осуждена за взятку. Экс-директор освобождена из-под стражи.
«Суд удовлетворил ходатайство защиты осужденной Лалетиной и заменил ей неотбытый срок лишения свободы более мягким видом наказания. Осужденная отпущена из СИЗО», — уточнило ТАСС со ссылкой на суд.
Как сообщало URA.RU ранее, в ноябре 2023 года бывшему директору по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации «Ростех» Алле Лалетиной было назначено наказание в виде лишения свободы на восемь лет в колонии общего режима. Также ей был выписан штраф на сумму 133 миллиона 61 тысяча рублей.
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