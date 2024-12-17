17 декабря 2024

Бывшего топ-менеджера «Ростеха» выпустили из тюрьмы раньше срока

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Санкт-Петербург, ростех
Осужденную за взятку сотрудницу «Ростеха» выпустили из СИЗО Фото:

Люблинский суд Москвы принял решение о смягчении наказания бывшему директору по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации «Ростех» Алле Лалетиной, которая была ранее осуждена за взятку. Экс-директор освобождена из-под стражи.

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«Суд удовлетворил ходатайство защиты осужденной Лалетиной и заменил ей неотбытый срок лишения свободы более мягким видом наказания. Осужденная отпущена из СИЗО», — уточнило ТАСС со ссылкой на суд.

Как сообщало URA.RU ранее, в ноябре 2023 года бывшему директору по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации «Ростех» Алле Лалетиной было назначено наказание в виде лишения свободы на восемь лет в колонии общего режима. Также ей был выписан штраф на сумму 133 миллиона 61 тысяча рублей.

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Люблинский суд Москвы принял решение о смягчении наказания бывшему директору по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации «Ростех» Алле Лалетиной, которая была ранее осуждена за взятку. Экс-директор освобождена из-под стражи. «Суд удовлетворил ходатайство защиты осужденной Лалетиной и заменил ей неотбытый срок лишения свободы более мягким видом наказания. Осужденная отпущена из СИЗО», — уточнило ТАСС со ссылкой на суд. Как сообщало URA.RU ранее, в ноябре 2023 года бывшему директору по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации «Ростех» Алле Лалетиной было назначено наказание в виде лишения свободы на восемь лет в колонии общего режима. Также ей был выписан штраф на сумму 133 миллиона 61 тысяча рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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