Бывшего топ-менеджера «Ростеха» приговорили к восьми годам колонии

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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, арест, наручники
Аллу Лалетину приговорили к восьми годам лишения свободы Фото:

Бывшему директору по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации «Ростех» Алле Лалетиной назначено наказание в виде лишения свободы на восемь лет в колонии общего режима. Также присужден штраф в размере 133 миллиона 61 тысячи рублей.

«Назначить наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет в колонии общего режима», — сообщает ТАСС. Там добавили, что также Алле Лалетиной выписан штраф на сумму 133 миллиона 61 тысячи рублей. Она была обвинена в получении взяток.

По данным следствия, размер взяток, связанных с отдыхом семьи Лалетиной в Турции, покупкой чемодана Louis Vuitton, соковыжималки и персидского ковра, составил 66,8 миллиона рублей. Материалы уголовного дела свидетельствуют о том, что Лалетина с февраля 2018 года по апрель 2019 года, находясь на должности в «Ростехе», получила особо крупную взятку от генерального директора АО «Новосибирский завод искусственного волокна» (НЗИВ) Рустама Измайлова. Прокурор утверждает, что деньги были переведены небольшими суммами в течение определенного периода.

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Бывшему директору по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации «Ростех» Алле Лалетиной назначено наказание в виде лишения свободы на восемь лет в колонии общего режима. Также присужден штраф в размере 133 миллиона 61 тысячи рублей. «Назначить наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет в колонии общего режима», — сообщает ТАСС. Там добавили, что также Алле Лалетиной выписан штраф на сумму 133 миллиона 61 тысячи рублей. Она была обвинена в получении взяток. По данным следствия, размер взяток, связанных с отдыхом семьи Лалетиной в Турции, покупкой чемодана Louis Vuitton, соковыжималки и персидского ковра, составил 66,8 миллиона рублей. Материалы уголовного дела свидетельствуют о том, что Лалетина с февраля 2018 года по апрель 2019 года, находясь на должности в «Ростехе», получила особо крупную взятку от генерального директора АО «Новосибирский завод искусственного волокна» (НЗИВ) Рустама Измайлова. Прокурор утверждает, что деньги были переведены небольшими суммами в течение определенного периода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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