Бывшего топ-менеджера «Ростеха» приговорили к восьми годам колонии

27 ноября 2023 в 20:13 Размер текста - 17 +

Аллу Лалетину приговорили к восьми годам лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывшему директору по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации «Ростех» Алле Лалетиной назначено наказание в виде лишения свободы на восемь лет в колонии общего режима. Также присужден штраф в размере 133 миллиона 61 тысячи рублей. «Назначить наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет в колонии общего режима», — сообщает ТАСС. Там добавили, что также Алле Лалетиной выписан штраф на сумму 133 миллиона 61 тысячи рублей. Она была обвинена в получении взяток. По данным следствия, размер взяток, связанных с отдыхом семьи Лалетиной в Турции, покупкой чемодана Louis Vuitton, соковыжималки и персидского ковра, составил 66,8 миллиона рублей. Материалы уголовного дела свидетельствуют о том, что Лалетина с февраля 2018 года по апрель 2019 года, находясь на должности в «Ростехе», получила особо крупную взятку от генерального директора АО «Новосибирский завод искусственного волокна» (НЗИВ) Рустама Измайлова. Прокурор утверждает, что деньги были переведены небольшими суммами в течение определенного периода.

Бывшему директору по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации «Ростех» Алле Лалетиной назначено наказание в виде лишения свободы на восемь лет в колонии общего режима. Также присужден штраф в размере 133 миллиона 61 тысячи рублей. «Назначить наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет в колонии общего режима», — сообщает ТАСС. Там добавили, что также Алле Лалетиной выписан штраф на сумму 133 миллиона 61 тысячи рублей. Она была обвинена в получении взяток. По данным следствия, размер взяток, связанных с отдыхом семьи Лалетиной в Турции, покупкой чемодана Louis Vuitton, соковыжималки и персидского ковра, составил 66,8 миллиона рублей. Материалы уголовного дела свидетельствуют о том, что Лалетина с февраля 2018 года по апрель 2019 года, находясь на должности в «Ростехе», получила особо крупную взятку от генерального директора АО «Новосибирский завод искусственного волокна» (НЗИВ) Рустама Измайлова. Прокурор утверждает, что деньги были переведены небольшими суммами в течение определенного периода.