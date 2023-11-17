17 ноября 2023

Бывшему топ-менеджеру «Ростеха» грозит срок за взятку в 67 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Санкт-Петербург, ростех
Бывший топ-менеджер «Ростеха» узнает приговор 27 ноября Фото:

Бывшей главе юридического департамента «Ростех» Алле Лалетиной грозит десять лет тюрьмы и штраф за взятки на сумму почти в 67 миллионов рублей. Деньги обвиняемая получала от руководителя АО «Новосибирский завод искусственного волокна» (НЗИВ), производящего головные части ракет «Искандер». Об этом заявили в суде.

«Хамовнический райсуд Москвы рассматривает материалы уголовного дела в отношении бывшей главы юридического департамента „Ростеха“ Аллы Лалетиной. Она обвиняется в получении взяток на сумму 66,8 млн рублей от руководителя АО „Новосибирский завод искусственного волокна“. Гособвинитель потребовала приговорить подсудимую к десяти годам колонии общего режима и штраф, равный трехкратной сумме взяток», — передает «Коммерсант» итоги последнего заседания по делу.

Защита просит оправдать Лалетину, в то время как руководитель новосибирского завода, передававший ей деньги, полностью признал вину и дал против бывшей сотрудницы «Ростеха» показания. Приговор по делу будет оглашен 27 ноября.

Лалетина арестована в декабре 2020 года из-за подозрений в особо крупном мошенничестве. Помимо взяток, она вместе с сообщницами устраивали в московский офис НЗИВ «мертвые души», передает «Национальная служба новостей». Ущерб от их деятельности изначально оценивался в диапазоне от пяти до 80 миллионов рублей.

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Бывшей главе юридического департамента «Ростех» Алле Лалетиной грозит десять лет тюрьмы и штраф за взятки на сумму почти в 67 миллионов рублей. Деньги обвиняемая получала от руководителя АО «Новосибирский завод искусственного волокна» (НЗИВ), производящего головные части ракет «Искандер». Об этом заявили в суде. «Хамовнический райсуд Москвы рассматривает материалы уголовного дела в отношении бывшей главы юридического департамента „Ростеха“ Аллы Лалетиной. Она обвиняется в получении взяток на сумму 66,8 млн рублей от руководителя АО „Новосибирский завод искусственного волокна“. Гособвинитель потребовала приговорить подсудимую к десяти годам колонии общего режима и штраф, равный трехкратной сумме взяток», — передает «Коммерсант» итоги последнего заседания по делу. Защита просит оправдать Лалетину, в то время как руководитель новосибирского завода, передававший ей деньги, полностью признал вину и дал против бывшей сотрудницы «Ростеха» показания. Приговор по делу будет оглашен 27 ноября. Лалетина арестована в декабре 2020 года из-за подозрений в особо крупном мошенничестве. Помимо взяток, она вместе с сообщницами устраивали в московский офис НЗИВ «мертвые души», передает «Национальная служба новостей». Ущерб от их деятельности изначально оценивался в диапазоне от пяти до 80 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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