Бывшему топ-менеджеру «Ростеха» грозит срок за взятку в 67 млн рублей

Бывшей главе юридического департамента «Ростех» Алле Лалетиной грозит десять лет тюрьмы и штраф за взятки на сумму почти в 67 миллионов рублей. Деньги обвиняемая получала от руководителя АО «Новосибирский завод искусственного волокна» (НЗИВ), производящего головные части ракет «Искандер». Об этом заявили в суде.
«Хамовнический райсуд Москвы рассматривает материалы уголовного дела в отношении бывшей главы юридического департамента „Ростеха“ Аллы Лалетиной. Она обвиняется в получении взяток на сумму 66,8 млн рублей от руководителя АО „Новосибирский завод искусственного волокна“. Гособвинитель потребовала приговорить подсудимую к десяти годам колонии общего режима и штраф, равный трехкратной сумме взяток», — передает «
Защита просит оправдать Лалетину, в то время как руководитель новосибирского завода, передававший ей деньги, полностью признал вину и дал против бывшей сотрудницы «Ростеха» показания. Приговор по делу будет оглашен 27 ноября.
Лалетина арестована в декабре 2020 года из-за подозрений в особо крупном мошенничестве. Помимо взяток, она вместе с сообщницами устраивали в московский офис НЗИВ «мертвые души», передает «Национальная служба новостей». Ущерб от их деятельности изначально оценивался в диапазоне от пяти до 80 миллионов рублей.
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