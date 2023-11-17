Бывшему топ-менеджеру «Ростеха» грозит срок за взятку в 67 млн рублей

18 ноября 2023 в 04:00 Размер текста - 17 +

Бывший топ-менеджер «Ростеха» узнает приговор 27 ноября Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывшей главе юридического департамента «Ростех» Алле Лалетиной грозит десять лет тюрьмы и штраф за взятки на сумму почти в 67 миллионов рублей. Деньги обвиняемая получала от руководителя АО «Новосибирский завод искусственного волокна» (НЗИВ), производящего головные части ракет «Искандер». Об этом заявили в суде. «Хамовнический райсуд Москвы рассматривает материалы уголовного дела в отношении бывшей главы юридического департамента „Ростеха“ Аллы Лалетиной. Она обвиняется в получении взяток на сумму 66,8 млн рублей от руководителя АО „Новосибирский завод искусственного волокна“. Гособвинитель потребовала приговорить подсудимую к десяти годам колонии общего режима и штраф, равный трехкратной сумме взяток», — передает « Коммерсант » итоги последнего заседания по делу. Защита просит оправдать Лалетину, в то время как руководитель новосибирского завода, передававший ей деньги, полностью признал вину и дал против бывшей сотрудницы «Ростеха» показания. Приговор по делу будет оглашен 27 ноября. Лалетина арестована в декабре 2020 года из-за подозрений в особо крупном мошенничестве. Помимо взяток, она вместе с сообщницами устраивали в московский офис НЗИВ «мертвые души», передает «Национальная служба новостей». Ущерб от их деятельности изначально оценивался в диапазоне от пяти до 80 миллионов рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывшей главе юридического департамента «Ростех» Алле Лалетиной грозит десять лет тюрьмы и штраф за взятки на сумму почти в 67 миллионов рублей. Деньги обвиняемая получала от руководителя АО «Новосибирский завод искусственного волокна» (НЗИВ), производящего головные части ракет «Искандер». Об этом заявили в суде. «Хамовнический райсуд Москвы рассматривает материалы уголовного дела в отношении бывшей главы юридического департамента „Ростеха“ Аллы Лалетиной. Она обвиняется в получении взяток на сумму 66,8 млн рублей от руководителя АО „Новосибирский завод искусственного волокна“. Гособвинитель потребовала приговорить подсудимую к десяти годам колонии общего режима и штраф, равный трехкратной сумме взяток», — передает «Коммерсант» итоги последнего заседания по делу. Защита просит оправдать Лалетину, в то время как руководитель новосибирского завода, передававший ей деньги, полностью признал вину и дал против бывшей сотрудницы «Ростеха» показания. Приговор по делу будет оглашен 27 ноября. Лалетина арестована в декабре 2020 года из-за подозрений в особо крупном мошенничестве. Помимо взяток, она вместе с сообщницами устраивали в московский офис НЗИВ «мертвые души», передает «Национальная служба новостей». Ущерб от их деятельности изначально оценивался в диапазоне от пяти до 80 миллионов рублей.