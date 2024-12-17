17 декабря 2024

В ЯНАО прошла первая международная Губернаторская елка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На Губернаторской елке в ЯНАО побывали более 300 детей
На Губернаторской елке в ЯНАО побывали более 300 детей Фото:

В Салехарде для 320 детей провели первую международную Губернаторскую елку, сообщили в правительстве региона. Ее финальным событием стала постановка о маленьком Деде Морозе, сообщили в правительстве региона. 

«Театрализованное представление „Маленький Дед Мороз“ стало финальным событием мероприятий главной новогодней елки региона. Праздник прошел в Салехарде в четвертый раз для 320 школьников Ямала, Волновахи и Сербии, а также юных жителей Белгородской области, которые сейчас гостят в столице округа», — рассказали на сайте правительства. 

По сюжету постановки Дед Мороз становится ребенком. Он получил возможность исполнить свою мечту и посмотреть на праздник глазами детей. Автор волшебной сказки — детский драматург Дмитрий Войдак, а режиссером же выступил ямалец — Андрей Сотников. 

После завершения праздника, дети обнаружили подарки от Деда Мороза в своих гостиничных номерах. В наборе — сладости, лонгсливы из детской коллекции «Ямолод.стиль», значок, игрушки и открытки с посланием от губернатора. 

Ранее URA.RU сообщало, что губернаторскую елку на Ямале посетят зарубежные гости. В планах мероприятия было посещение Музея новейшей истории, экскурсии в собор Преображения Господня и этнографический комплекс села Горнокнязевска. 

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В Салехарде для 320 детей провели первую международную Губернаторскую елку, сообщили в правительстве региона. Ее финальным событием стала постановка о маленьком Деде Морозе, сообщили в правительстве региона.  «Театрализованное представление „Маленький Дед Мороз“ стало финальным событием мероприятий главной новогодней елки региона. Праздник прошел в Салехарде в четвертый раз для 320 школьников Ямала, Волновахи и Сербии, а также юных жителей Белгородской области, которые сейчас гостят в столице округа», — рассказали на сайте правительства.  По сюжету постановки Дед Мороз становится ребенком. Он получил возможность исполнить свою мечту и посмотреть на праздник глазами детей. Автор волшебной сказки — детский драматург Дмитрий Войдак, а режиссером же выступил ямалец — Андрей Сотников.  После завершения праздника, дети обнаружили подарки от Деда Мороза в своих гостиничных номерах. В наборе — сладости, лонгсливы из детской коллекции «Ямолод.стиль», значок, игрушки и открытки с посланием от губернатора.  Ранее URA.RU сообщало, что губернаторскую елку на Ямале посетят зарубежные гости. В планах мероприятия было посещение Музея новейшей истории, экскурсии в собор Преображения Господня и этнографический комплекс села Горнокнязевска. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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