В Салехарде для 320 детей провели первую международную Губернаторскую елку, сообщили в правительстве региона. Ее финальным событием стала постановка о маленьком Деде Морозе, сообщили в правительстве региона.
«Театрализованное представление „Маленький Дед Мороз“ стало финальным событием мероприятий главной новогодней елки региона. Праздник прошел в Салехарде в четвертый раз для 320 школьников Ямала, Волновахи и Сербии, а также юных жителей Белгородской области, которые сейчас гостят в столице округа», — рассказали на сайте правительства.
По сюжету постановки Дед Мороз становится ребенком. Он получил возможность исполнить свою мечту и посмотреть на праздник глазами детей. Автор волшебной сказки — детский драматург Дмитрий Войдак, а режиссером же выступил ямалец — Андрей Сотников.
После завершения праздника, дети обнаружили подарки от Деда Мороза в своих гостиничных номерах. В наборе — сладости, лонгсливы из детской коллекции «Ямолод.стиль», значок, игрушки и открытки с посланием от губернатора.
Ранее URA.RU сообщало, что губернаторскую елку на Ямале посетят зарубежные гости. В планах мероприятия было посещение Музея новейшей истории, экскурсии в собор Преображения Господня и этнографический комплекс села Горнокнязевска.
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