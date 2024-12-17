17 декабря 2024

Галерея искусств в Москве предложила пермякам без опыта зарплату в 250 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Работать предстоит с произведениями искусства (архивное фото)
Работать предстоит с произведениями искусства (архивное фото) Фото:

Жителей Прикамья позвали работать в галерею искусств. Рабочее место будет находится в Москве в доме № 17 по улице Тверская. В месяц соискателям пообещали заплатить до 250 тысяч рублей, указано в описании вакансии. Работодатель предоставляет служебную квартиру. 

«В молодой дружный коллектив галереи искусств приглашаем сотрудника службы сервиса с проживанием в Москве. График работы 6/1. Зарплата 100 тыс до 250 тыс рублей до вычета налогов. Рассматриваем приезжих из других регионов, людей без опыта работы, готовых обучаться. Предоставляем бесплатно служебное жилье — комнату в полноценной квартире», — написано на портале «Авито Работа».

Обязанности заключается в наведении чистоты и порядка, погрузке предметов живописи, изделий народных промыслов и так далее. Также от сотрудника службы сервиса ждут помощи в проведении мероприятий и выставок. Работодатель обещает комфортные условия для работы и отдыха в красивом здании в центре Москвы, предоставить униформу. 

Ранее пермяков звали упаковывать подарки на столичном складе. Вахтовикам обещали выплаты до 310 тысяч рублей за 90 смен. В целом по краю наблюдается увеличение вакансий с зарплатой от 150 тысяч рублей, выяснили аналитики.

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Жителей Прикамья позвали работать в галерею искусств. Рабочее место будет находится в Москве в доме № 17 по улице Тверская. В месяц соискателям пообещали заплатить до 250 тысяч рублей, указано в описании вакансии. Работодатель предоставляет служебную квартиру.  «В молодой дружный коллектив галереи искусств приглашаем сотрудника службы сервиса с проживанием в Москве. График работы 6/1. Зарплата 100 тыс до 250 тыс рублей до вычета налогов . Рассматриваем приезжих из других регионов, людей без опыта работы, готовых обучаться. Предоставляем бесплатно служебное жилье — комнату в полноценной квартире», — написано на портале «Авито Работа». Обязанности заключается в наведении чистоты и порядка, погрузке предметов живописи, изделий народных промыслов и так далее. Также от сотрудника службы сервиса ждут помощи в проведении мероприятий и выставок. Работодатель обещает комфортные условия для работы и отдыха в красивом здании в центре Москвы, предоставить униформу.  Ранее пермяков звали упаковывать подарки на столичном складе. Вахтовикам обещали выплаты до 310 тысяч рублей за 90 смен. В целом по краю наблюдается увеличение вакансий с зарплатой от 150 тысяч рублей, выяснили аналитики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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