Галерея искусств в Москве предложила пермякам без опыта зарплату в 250 тысяч

Жителей Прикамья позвали работать в галерею искусств. Рабочее место будет находится в Москве в доме № 17 по улице Тверская. В месяц соискателям пообещали заплатить до 250 тысяч рублей, указано в описании вакансии. Работодатель предоставляет служебную квартиру.
«В молодой дружный коллектив галереи искусств приглашаем сотрудника службы сервиса с проживанием в Москве. График работы 6/1. Зарплата 100 тыс до 250 тыс рублей до вычета налогов. Рассматриваем приезжих из других регионов, людей без опыта работы, готовых обучаться. Предоставляем бесплатно служебное жилье — комнату в полноценной квартире», — написано на портале «Авито Работа».
Обязанности заключается в наведении чистоты и порядка, погрузке предметов живописи, изделий народных промыслов и так далее. Также от сотрудника службы сервиса ждут помощи в проведении мероприятий и выставок. Работодатель обещает комфортные условия для работы и отдыха в красивом здании в центре Москвы, предоставить униформу.
Ранее пермяков звали упаковывать подарки на столичном складе. Вахтовикам обещали выплаты до 310 тысяч рублей за 90 смен. В целом по краю наблюдается увеличение вакансий с зарплатой от 150 тысяч рублей, выяснили аналитики.
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