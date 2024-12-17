17 декабря 2024

Спрос на курьеров в Перми вырос вдвое

«Авито Услуги»: в Перми на 190% вырос спрос на курьеров перед Новым годом
© Служба новостей «URA.RU»
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Услуги курьеров востребованы среди юрлиц и физлиц
Услуги курьеров востребованы среди юрлиц и физлиц Фото:

В Перми вырос спрос на курьеров в преддверии Нового года, так как жители все чаще делегируют специалистам доставку подарков для экономии времени. Об этом сообщает пресс-служба «Авито Услуг».

«Спрос на услуги курьеров перед новогодними праздниками вырос на 190% в Перми. Их услуги одинаково востребованы как у юридических, так и у физических лиц», — говорится в релизе.

Уточняется, что с ноября 2023 года по ноябрь 2024 года наибольший рост спроса наблюдается в Ярославской области (+204%), Тверской области (+175%), Пермском крае (+144%), Хабаровском крае (+129%) и Калининградской области (+114%). В городах больше всего спрос увеличился в Хабаровске и Перми (+190% в каждом), а также в Калининграде (+120%), Челябинске (+117%) и Саратове (+115%).

Ранее URA.RU рассказывало о том, что компания «X5 Доставка» (подразделение «Х5 Digital») набирает доставщиков среди жителей Пермского края. В канун Нового года трудоустроенным сотрудника пообещали зарплату до 210 тысяч рублей

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В Перми вырос спрос на курьеров в преддверии Нового года, так как жители все чаще делегируют специалистам доставку подарков для экономии времени. Об этом сообщает пресс-служба «Авито Услуг». «Спрос на услуги курьеров перед новогодними праздниками вырос на 190% в Перми. Их услуги одинаково востребованы как у юридических, так и у физических лиц», — говорится в релизе. Уточняется, что с ноября 2023 года по ноябрь 2024 года наибольший рост спроса наблюдается в Ярославской области (+204%), Тверской области (+175%), Пермском крае (+144%), Хабаровском крае (+129%) и Калининградской области (+114%). В городах больше всего спрос увеличился в Хабаровске и Перми (+190% в каждом), а также в Калининграде (+120%), Челябинске (+117%) и Саратове (+115%). Ранее URA.RU рассказывало о том, что компания «X5 Доставка» (подразделение «Х5 Digital») набирает доставщиков среди жителей Пермского края. В канун Нового года трудоустроенным сотрудника пообещали зарплату до 210 тысяч рублей
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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