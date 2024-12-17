Спрос на курьеров в Перми вырос вдвое

В Перми вырос спрос на курьеров в преддверии Нового года, так как жители все чаще делегируют специалистам доставку подарков для экономии времени. Об этом сообщает пресс-служба «Авито Услуг».
«Спрос на услуги курьеров перед новогодними праздниками вырос на 190% в Перми. Их услуги одинаково востребованы как у юридических, так и у физических лиц», — говорится в релизе.
Уточняется, что с ноября 2023 года по ноябрь 2024 года наибольший рост спроса наблюдается в Ярославской области (+204%), Тверской области (+175%), Пермском крае (+144%), Хабаровском крае (+129%) и Калининградской области (+114%). В городах больше всего спрос увеличился в Хабаровске и Перми (+190% в каждом), а также в Калининграде (+120%), Челябинске (+117%) и Саратове (+115%).
Ранее URA.RU рассказывало о том, что компания «X5 Доставка» (подразделение «Х5 Digital») набирает доставщиков среди жителей Пермского края. В канун Нового года трудоустроенным сотрудника пообещали зарплату до 210 тысяч рублей
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