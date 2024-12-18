В Сочи уровень воды в реке Херота достиг критической отметки из-за большого количества осадков. О последствиях сообщает telegram-канал ЧП Сочи.
«Трасса Адлер — Сочи подтоплена в районе ЖК „Морская Симфония“. Сотрудниками ГИБДД организован объезд по встречной полосе», — говорится в сообщении telegram-канала, который рассказывает о последствиях поднятия уровня воды в реке Херота.
В районе Адлера из-за шторма была отключена электроэнергия и нарушена работа железнодорожного сообщения из-за схода селевых потоков. В южной части Сочи сильные дожди вызвали быстрый подъем уровня воды на улицах Адлера и Мацесты.
Аналогичная ситуация, как на реке Херота, наблюдается на водоеме Восточный Дагомыс. Помимо прочего, в результате схода двух селевых потоков в горных районах города было прервано железнодорожное сообщение. На данный момент движение полностью восстановлено, передает «Пятый канал».
В связи с возможным выходом воды из берегов в городе введена система речевого оповещения, в случае опасности будет дан сигнал сиренами. Власти Сочи призывают жителей и гостей города не парковать автомобили возле рек и держаться подальше от их русел. На улицах активизированы работы спасательных, дорожных и коммунальных служб. Согласно данным городского метеоцентра, осадки продолжатся до поздней ночи, после чего ожидается временное улучшение погоды.
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