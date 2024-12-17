17 декабря 2024

Курганский суд оставил одну из сестер Камшиловых в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд отказал Марине Камшиловой в жалобе на арест
Суд отказал Марине Камшиловой в жалобе на арест Фото:
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Задержание курганских сестер Камшиловых

Курганский суд отказал в жалобе Марине Камшиловой, которую обвиняют в мошенничестве в сфере автострахования, и оставили в СИЗО. Женщина пыталась оспорить прежнее решение, адвокат просил оставить ее под домашним арестом. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Постановление судьи Курганского городского суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Камшиловой Марины Ивановны оставить без изменения. Апелляционную жалобу без удовлетворения», — объявил судья Василий Чусовитин.

Сестры Камшиловы вместе с несколькими другими членами группировки были задержаны в ноябре. Им были предъявлены обвинения в совершении мошенничества в области страхования. В ходе обысков силовиками были конфискованы иномарки, банковские карты, мобильные телефоны, оргтехника, флеш-накопители, видеорегистраторы и различные документы у подозреваемых. Вскоре на сестер были заведены еще два уголовных дела. В настоящий момент сестры Камшиловы находятся в СИЗО.

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Курганский суд отказал в жалобе Марине Камшиловой, которую обвиняют в мошенничестве в сфере автострахования, и оставили в СИЗО. Женщина пыталась оспорить прежнее решение, адвокат просил оставить ее под домашним арестом. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Постановление судьи Курганского городского суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Камшиловой Марины Ивановны оставить без изменения. Апелляционную жалобу без удовлетворения», — объявил судья Василий Чусовитин. Сестры Камшиловы вместе с несколькими другими членами группировки были задержаны в ноябре. Им были предъявлены обвинения в совершении мошенничества в области страхования. В ходе обысков силовиками были конфискованы иномарки, банковские карты, мобильные телефоны, оргтехника, флеш-накопители, видеорегистраторы и различные документы у подозреваемых. Вскоре на сестер были заведены еще два уголовных дела. В настоящий момент сестры Камшиловы находятся в СИЗО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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