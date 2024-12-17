Курганский суд оставил одну из сестер Камшиловых в СИЗО

Курганский суд отказал в жалобе Марине Камшиловой, которую обвиняют в мошенничестве в сфере автострахования, и оставили в СИЗО. Женщина пыталась оспорить прежнее решение, адвокат просил оставить ее под домашним арестом. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала суда.
«Постановление судьи Курганского городского суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Камшиловой Марины Ивановны оставить без изменения. Апелляционную жалобу без удовлетворения», — объявил судья Василий Чусовитин.
Сестры Камшиловы вместе с несколькими другими членами группировки были задержаны в ноябре. Им были предъявлены обвинения в совершении мошенничества в области страхования. В ходе обысков силовиками были конфискованы иномарки, банковские карты, мобильные телефоны, оргтехника, флеш-накопители, видеорегистраторы и различные документы у подозреваемых. Вскоре на сестер были заведены еще два уголовных дела. В настоящий момент сестры Камшиловы находятся в СИЗО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!