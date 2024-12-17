17 декабря 2024

На вокзале Екатеринбурга задержали разыскиваемого Интерполом азербайджанца

© Служба новостей «URA.RU»
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Иностранца поместили в изолятор (архивное фото) Фото:

На вокзале Екатеринбурга 16 декабря транспортные полицейские и сотрудники Интерпола задержали 52-летнего жителя Азербайджана, объявленного в международный розыск за побег из родной страны во время следствия. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

«Около 18:00 на железнодорожном вокзале Екатеринбурга правоохранители задержали на перроне мужчину, внешность которого подходила под приметы, указанные в ориентировке», — пояснили в ведомстве. Разыскиваемый намеревался уехать в Сургут. Однако теперь находится в изоляторе временного задержания, на время, пока его не передадут на родину.

Азербайджанец подозревается в мошенничестве. До суда он должен был находиться под арестом, но решил пересечь границу. В мае 2024-го правоохранительные органы республики объявили его в международный розыск.

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На вокзале Екатеринбурга 16 декабря транспортные полицейские и сотрудники Интерпола задержали 52-летнего жителя Азербайджана, объявленного в международный розыск за побег из родной страны во время следствия. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО. «Около 18:00 на железнодорожном вокзале Екатеринбурга правоохранители задержали на перроне мужчину, внешность которого подходила под приметы, указанные в ориентировке», — пояснили в ведомстве. Разыскиваемый намеревался уехать в Сургут. Однако теперь находится в изоляторе временного задержания, на время, пока его не передадут на родину. Азербайджанец подозревается в мошенничестве. До суда он должен был находиться под арестом, но решил пересечь границу. В мае 2024-го правоохранительные органы республики объявили его в международный розыск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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