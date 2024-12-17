На вокзале Екатеринбурга задержали разыскиваемого Интерполом азербайджанца

18 декабря 2024 в 10:05 Размер текста - 17 +

Иностранца поместили в изолятор (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU На вокзале Екатеринбурга 16 декабря транспортные полицейские и сотрудники Интерпола задержали 52-летнего жителя Азербайджана, объявленного в международный розыск за побег из родной страны во время следствия. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО. «Около 18:00 на железнодорожном вокзале Екатеринбурга правоохранители задержали на перроне мужчину, внешность которого подходила под приметы, указанные в ориентировке», — пояснили в ведомстве. Разыскиваемый намеревался уехать в Сургут. Однако теперь находится в изоляторе временного задержания, на время, пока его не передадут на родину. Азербайджанец подозревается в мошенничестве. До суда он должен был находиться под арестом, но решил пересечь границу. В мае 2024-го правоохранительные органы республики объявили его в международный розыск. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На вокзале Екатеринбурга 16 декабря транспортные полицейские и сотрудники Интерпола задержали 52-летнего жителя Азербайджана, объявленного в международный розыск за побег из родной страны во время следствия. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО. «Около 18:00 на железнодорожном вокзале Екатеринбурга правоохранители задержали на перроне мужчину, внешность которого подходила под приметы, указанные в ориентировке», — пояснили в ведомстве. Разыскиваемый намеревался уехать в Сургут. Однако теперь находится в изоляторе временного задержания, на время, пока его не передадут на родину. Азербайджанец подозревается в мошенничестве. До суда он должен был находиться под арестом, но решил пересечь границу. В мае 2024-го правоохранительные органы республики объявили его в международный розыск.