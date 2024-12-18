Генпрокуратура «отменила» американскую компанию, разрабатывающую устройства для разведчиков

Генпрокуратура признала Recorded Future нежелательной организацией
© Служба новостей «URA.RU»
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Американскую компанию, работающую в сфере разведки, признали нежелательной в России
Американскую компанию, работающую в сфере разведки, признали нежелательной в России Фото:

Генпрокуратура России объявила нежелательной деятельность американской организации Recorded Future, разрабатывающей устройства для разведчиков. Официальный представитель ведомства заявил, что действия компании могут угрожать основам конституционного строя и безопасности РФ.

«Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации Recorded Future (США). <...> Сотрудники [компании] специализируются на киберугрозах, активно взаимодействуют с ЦРУ и разведслужбами других государств, что может служить поддержкой информационно-технической пропагандистской кампании Запада против России», — сообщили в Генпрокуратуре. Там пояснили, что организация предоставляет услуги по поиску и анализу разведывательных данных в закрытом сегменте интернета.

По информации ведомства, компания из США также участвует в сборе и анализе информации о действиях Вооруженных Сил РФ. Это угрожает государственной безопасности России, подытожили в прокуратуре.

Недавно сообщалось об ограничении работы мессенджера Viber в России. Данные действия были обусловлены соблюдением национальной безопасности, а также предотвращением дестабилизации политической обстановки в стране.

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Генпрокуратура России объявила нежелательной деятельность американской организации Recorded Future, разрабатывающей устройства для разведчиков. Официальный представитель ведомства заявил, что действия компании могут угрожать основам конституционного строя и безопасности РФ. «Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации Recorded Future (США). <...> Сотрудники [компании] специализируются на киберугрозах, активно взаимодействуют с ЦРУ и разведслужбами других государств, что может служить поддержкой информационно-технической пропагандистской кампании Запада против России», — сообщили в Генпрокуратуре. Там пояснили, что организация предоставляет услуги по поиску и анализу разведывательных данных в закрытом сегменте интернета. По информации ведомства, компания из США также участвует в сборе и анализе информации о действиях Вооруженных Сил РФ. Это угрожает государственной безопасности России, подытожили в прокуратуре. Недавно сообщалось об ограничении работы мессенджера Viber в России. Данные действия были обусловлены соблюдением национальной безопасности, а также предотвращением дестабилизации политической обстановки в стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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