Генпрокуратура «отменила» американскую компанию, разрабатывающую устройства для разведчиков

Генпрокуратура России объявила нежелательной деятельность американской организации Recorded Future, разрабатывающей устройства для разведчиков. Официальный представитель ведомства заявил, что действия компании могут угрожать основам конституционного строя и безопасности РФ.
«Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации Recorded Future (США). <...> Сотрудники [компании] специализируются на киберугрозах, активно взаимодействуют с ЦРУ и разведслужбами других государств, что может служить поддержкой информационно-технической пропагандистской кампании Запада против России», — сообщили в Генпрокуратуре. Там пояснили, что организация предоставляет услуги по поиску и анализу разведывательных данных в закрытом сегменте интернета.
По информации ведомства, компания из США также участвует в сборе и анализе информации о действиях Вооруженных Сил РФ. Это угрожает государственной безопасности России, подытожили в прокуратуре.
Недавно сообщалось об ограничении работы мессенджера Viber в России. Данные действия были обусловлены соблюдением национальной безопасности, а также предотвращением дестабилизации политической обстановки в стране.
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