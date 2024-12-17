17 декабря 2024

Суд принял решение по второй из сестер Камшиловых в Кургане. Видео

Елену Камшилову, обвиняемую в автоподставах в Кургане, оставили в СИЗО
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курганский суд оставил Елену Камшилову в СИЗО
Курганский суд оставил Елену Камшилову в СИЗО Фото:

Жительницу Кургана Елену Камшилову, обвиняемую в мошенничестве в сфере автострахования, не выпустили из СИЗО. Задержанная и ее адвокат пытались добиться замены меры пресечения на домашний арест, но суд отказал в апелляционной жалобе. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Меру пресечения Елене Камшиловой оставить без изменения. Апелляционную жалобу без удовлетворения», — объявил решение судья Алексей Тюрин. Камшилова по ВКС заявляла на суде, что считает арест чрезмерной мерой и жаловалась на жесткие условия в СИЗО.

Сестры Камшиловы вместе с другими участниками ОПГ были задержаны в ноябре. Им были предъявлены обвинения в совершении мошенничества в области автострахования. У задержанных были проведены обыски — изъяли иномарки, телефоны, банковские карты, видеорегистраторы и документацию. Автоподставщиц отправили под стражу в СИЗО. Позже на сестер были заведены еще два уголовных дела. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительницу Кургана Елену Камшилову, обвиняемую в мошенничестве в сфере автострахования, не выпустили из СИЗО. Задержанная и ее адвокат пытались добиться замены меры пресечения на домашний арест, но суд отказал в апелляционной жалобе. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Меру пресечения Елене Камшиловой оставить без изменения. Апелляционную жалобу без удовлетворения», — объявил решение судья Алексей Тюрин. Камшилова по ВКС заявляла на суде, что считает арест чрезмерной мерой и жаловалась на жесткие условия в СИЗО. Сестры Камшиловы вместе с другими участниками ОПГ были задержаны в ноябре. Им были предъявлены обвинения в совершении мошенничества в области автострахования. У задержанных были проведены обыски — изъяли иномарки, телефоны, банковские карты, видеорегистраторы и документацию. Автоподставщиц отправили под стражу в СИЗО. Позже на сестер были заведены еще два уголовных дела. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...