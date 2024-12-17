Жительницу Кургана Елену Камшилову, обвиняемую в мошенничестве в сфере автострахования, не выпустили из СИЗО. Задержанная и ее адвокат пытались добиться замены меры пресечения на домашний арест, но суд отказал в апелляционной жалобе. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала суда.
«Меру пресечения Елене Камшиловой оставить без изменения. Апелляционную жалобу без удовлетворения», — объявил решение судья Алексей Тюрин. Камшилова по ВКС заявляла на суде, что считает арест чрезмерной мерой и жаловалась на жесткие условия в СИЗО.
Сестры Камшиловы вместе с другими участниками ОПГ были задержаны в ноябре. Им были предъявлены обвинения в совершении мошенничества в области автострахования. У задержанных были проведены обыски — изъяли иномарки, телефоны, банковские карты, видеорегистраторы и документацию. Автоподставщиц отправили под стражу в СИЗО. Позже на сестер были заведены еще два уголовных дела.
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