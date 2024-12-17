Экс-мэр Сургута Филатов встретит Новый год под домашним арестом

Бывший глава Сургута (ХМАО) Андрей Филатов помещен под домашний арест до 3 января. Ханты-Мансийский районный суд по ходатайству следственного комитета изменил ему меру пресечения и освободил из-под стражи.
«Следственный комитет подал ходатайство об изменении меры пресечения [Филатову]. Оно было рассмотрено 13 декабря и удовлетворено», — сообщили URA.RU в пресс-службе Ханты-Мансийского районного суда.
Филатову запрещено покидать жилище и общаться с участниками уголовного дела, поддерживаться связь можно только с адвокатом и женой. Также он ограничен в использовании телефона и интернета, позволено в случае необходимости вызвать скорую помощь, полицию или спасателей, а также звонить следователю, адвокату и сотрудниками суда.
Ранее агентство писало, что суд изменил меру пресечения экс-мэру Сургута Андрею Филатову. Предварительно, он пошел на сделку со следствием.
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