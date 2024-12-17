17 декабря 2024

Экс-мэр Сургута Филатов встретит Новый год под домашним арестом

Экс-мэр Сургута Филатов помещен под домашний арест до 3 января
© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Филатов помещен под домашний арест до 3 января
Андрей Филатов помещен под домашний арест до 3 января Фото:

Бывший глава Сургута (ХМАО) Андрей Филатов помещен под домашний арест до 3 января. Ханты-Мансийский районный суд по ходатайству следственного комитета изменил ему меру пресечения и освободил из-под стражи.

«Следственный комитет подал ходатайство об изменении меры пресечения [Филатову]. Оно было рассмотрено 13 декабря и удовлетворено», — сообщили URA.RU в пресс-службе Ханты-Мансийского районного суда.

Филатову запрещено покидать жилище и общаться с участниками уголовного дела, поддерживаться связь можно только с адвокатом и женой. Также он ограничен в использовании телефона и интернета, позволено в случае необходимости вызвать скорую помощь, полицию или спасателей, а также звонить следователю, адвокату и сотрудниками суда.

Ранее агентство писало, что суд изменил меру пресечения экс-мэру Сургута Андрею Филатову. Предварительно, он пошел на сделку со следствием. 

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Бывший глава Сургута (ХМАО) Андрей Филатов помещен под домашний арест до 3 января. Ханты-Мансийский районный суд по ходатайству следственного комитета изменил ему меру пресечения и освободил из-под стражи. «Следственный комитет подал ходатайство об изменении меры пресечения [Филатову]. Оно было рассмотрено 13 декабря и удовлетворено», — сообщили URA.RU в пресс-службе Ханты-Мансийского районного суда. Филатову запрещено покидать жилище и общаться с участниками уголовного дела, поддерживаться связь можно только с адвокатом и женой. Также он ограничен в использовании телефона и интернета, позволено в случае необходимости вызвать скорую помощь, полицию или спасателей, а также звонить следователю, адвокату и сотрудниками суда. Ранее агентство писало, что суд изменил меру пресечения экс-мэру Сургута Андрею Филатову. Предварительно, он пошел на сделку со следствием. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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