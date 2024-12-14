14 декабря 2024
13 декабря 2024

Суд изменил меру пресечения экс-мэру Сургута Андрею Филатову

Суд отправил под домашний арест экс-мэра Сургута Андрея Филатова
© Служба новостей «URA.RU»
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Филатов отправлен под домашний арест
Филатов отправлен под домашний арест Фото:

Суд ХМАО изменил меру пресечения бывшему главе Сургута Андрею Филатову, обвиняемому в коммерческом подкупе, и отправил его под домашний арест. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам.

«Филатов отправлен под домашний арест. Суд смягчил ему меру пресечения, предположительно потому, что он пошел на сделку со следствием», — рассказал агентству источник.

По его словам, решение было принято в апелляции окружным судом посредством видеоконференцсвязи — Филатов до изменения меры пресечения находился в ИВС Нижневартовска. Адвокат экс-мэра отказался комментировать данную информацию.

URA.RU запросило комментарии в пресс-службе следственного комитета и в суде ХМАО. На момент публикации ответы не поступили.

Ранее агентство писало, что арестованный экс-мэр Сургута пытался оспорить меру пресечения. Он подавал жалобу в городской суд Нижневартовска.

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Суд ХМАО изменил меру пресечения бывшему главе Сургута Андрею Филатову, обвиняемому в коммерческом подкупе, и отправил его под домашний арест. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. «Филатов отправлен под домашний арест. Суд смягчил ему меру пресечения, предположительно потому, что он пошел на сделку со следствием», — рассказал агентству источник. По его словам, решение было принято в апелляции окружным судом посредством видеоконференцсвязи — Филатов до изменения меры пресечения находился в ИВС Нижневартовска. Адвокат экс-мэра отказался комментировать данную информацию. URA.RU запросило комментарии в пресс-службе следственного комитета и в суде ХМАО. На момент публикации ответы не поступили. Ранее агентство писало, что арестованный экс-мэр Сургута пытался оспорить меру пресечения. Он подавал жалобу в городской суд Нижневартовска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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