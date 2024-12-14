Суд изменил меру пресечения экс-мэру Сургута Андрею Филатову

Суд ХМАО изменил меру пресечения бывшему главе Сургута Андрею Филатову, обвиняемому в коммерческом подкупе, и отправил его под домашний арест. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам.
«Филатов отправлен под домашний арест. Суд смягчил ему меру пресечения, предположительно потому, что он пошел на сделку со следствием», — рассказал агентству источник.
По его словам, решение было принято в апелляции окружным судом посредством видеоконференцсвязи — Филатов до изменения меры пресечения находился в ИВС Нижневартовска. Адвокат экс-мэра отказался комментировать данную информацию.
URA.RU запросило комментарии в пресс-службе следственного комитета и в суде ХМАО. На момент публикации ответы не поступили.
Ранее агентство писало, что арестованный экс-мэр Сургута пытался оспорить меру пресечения. Он подавал жалобу в городской суд Нижневартовска.
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