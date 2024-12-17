Опасно ли связываться с системой биометрии, запущенной в челябинском МФЦ

Запущенная в челябинском МФЦ система биометрии умеет отличать двойников

18 декабря 2024 в 11:40 Размер текста - 17 +

Запущенная в челябинском МФЦ система биометрии умеет распознавать двойников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Запущенная в челябинском многофункциональном центре (МФЦ) первая в России система обслуживания по биометрии умеет отличать двойников и незначительные изменения во внешности клиента, при этом она абсолютно безопасна. Об этом 18 декабря рассказал Евгений Зотов, начальник отдела сопровождения программного обеспечения «МФЦ Челябинской области». «Запущенная в челябинском МФЦ система биометрии умеет распознавать двойников. Она обладает специальными алгоритмами и векторами, которые умеют точно высчитывать конкретного человека», — заявил Зотов в интервью ЦУР Челябинской области. Система также способна отличить живого человека от его фотографии или робота. Если человек, который оформил обслуживание по биометрии, незначительно изменит внешность (отрастит или уберет челку, изменил губы и так далее), то система его все равно распознает. «Но, если человек оденет очки или маску или вовсе сделал пластическую операцию, тогда система его может не узнать», — рассказал Зотов. Биометрические данные, собранные в челябинском МФЦ, хранятся надежно в госсистеме, доступ к которой осуществляется по зашифрованным каналам. При этом в системе не хранятся персональные данные — номер паспорта, СНИЛС или ИНН. Поэтому их утечка полностью исключена. «Челябинцы, оформившие биометрию, смогут расплачиваться по системе FacePay в тех метро, где она есть. Например, в Москве. Также оформить электронную сим-карту или подпись», — добавил Зотов. В МФЦ Челябинска по улице Труда впервые в России 5 декабря запустили обслуживание по биометрии. Получить услуги там теперь можно без паспорта, сообщал ранее корреспондент URA.RU с места запуска системы. Для подтверждения личности достаточно посмотреть в камеру у терминала обслуживания. Зарегистрироваться в биометрической системе можно в 12 тысячах банках страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Запущенная в челябинском многофункциональном центре (МФЦ) первая в России система обслуживания по биометрии умеет отличать двойников и незначительные изменения во внешности клиента, при этом она абсолютно безопасна. Об этом 18 декабря рассказал Евгений Зотов, начальник отдела сопровождения программного обеспечения «МФЦ Челябинской области». «Запущенная в челябинском МФЦ система биометрии умеет распознавать двойников. Она обладает специальными алгоритмами и векторами, которые умеют точно высчитывать конкретного человека», — заявил Зотов в интервью ЦУР Челябинской области. Система также способна отличить живого человека от его фотографии или робота. Если человек, который оформил обслуживание по биометрии, незначительно изменит внешность (отрастит или уберет челку, изменил губы и так далее), то система его все равно распознает. «Но, если человек оденет очки или маску или вовсе сделал пластическую операцию, тогда система его может не узнать», — рассказал Зотов. Биометрические данные, собранные в челябинском МФЦ, хранятся надежно в госсистеме, доступ к которой осуществляется по зашифрованным каналам. При этом в системе не хранятся персональные данные — номер паспорта, СНИЛС или ИНН. Поэтому их утечка полностью исключена. «Челябинцы, оформившие биометрию, смогут расплачиваться по системе FacePay в тех метро, где она есть. Например, в Москве. Также оформить электронную сим-карту или подпись», — добавил Зотов. В МФЦ Челябинска по улице Труда впервые в России 5 декабря запустили обслуживание по биометрии. Получить услуги там теперь можно без паспорта, сообщал ранее корреспондент URA.RU с места запуска системы. Для подтверждения личности достаточно посмотреть в камеру у терминала обслуживания. Зарегистрироваться в биометрической системе можно в 12 тысячах банках страны.