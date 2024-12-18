Многодетность предложили официально признать работой

Карпович заявила, что воспитание трех детей нужно приравнять к трудоустройству
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В России хотят признать многодетность работой
В России хотят признать многодетность работой Фото:

Воспитание трех и более детей должно быть приравнено к трудоустройству. Об этом на пресс-конференции «Семейное право» заявила руководитель региональной общественной организации «Объединение многодетных семей города Москвы» Наталья Карпович.

«Если мама решила стать мамой многократно, это должно быть признано работой», — уверена Карпович. Трансляция велась на сайте «Россия сегодня».

По закону многодетной маме засчитывают в трудовой стаж по 1,5 года за каждого ребенка, но не более шести лет. По мнению Карпович, это ограничение также необходимо снять.

Сейчас в Московской области проживает около 60 тысяч многодетных семей. Руководитель общественной организации рассказала, что все они имеют уникальную систему поддержки, не характерную для других регионов. «Москва в этом смысле уникальна, и я не стесняюсь говорить об этом», — отметила Карпович. «Но опыт Москвы нужно тиражировать на всю страну», — подчеркнула она.

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Воспитание трех и более детей должно быть приравнено к трудоустройству. Об этом на пресс-конференции «Семейное право» заявила руководитель региональной общественной организации «Объединение многодетных семей города Москвы» Наталья Карпович. «Если мама решила стать мамой многократно, это должно быть признано работой», — уверена Карпович. Трансляция велась на сайте «Россия сегодня». По закону многодетной маме засчитывают в трудовой стаж по 1,5 года за каждого ребенка, но не более шести лет. По мнению Карпович, это ограничение также необходимо снять. Сейчас в Московской области проживает около 60 тысяч многодетных семей. Руководитель общественной организации рассказала, что все они имеют уникальную систему поддержки, не характерную для других регионов. «Москва в этом смысле уникальна, и я не стесняюсь говорить об этом», — отметила Карпович. «Но опыт Москвы нужно тиражировать на всю страну», — подчеркнула она.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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