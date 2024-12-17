17 декабря 2024

Бастрыкин заступился за девочку из ХМАО, которую обижала воспитательница

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК России поручил провести проверку по жалобе жительницы ХМАО, дочь которой обижали в детском саду
Глава СК России поручил провести проверку по жалобе жительницы ХМАО, дочь которой обижали в детском саду Фото:

Жительница Радужного (ХМАО) обратилась в Следственный комитет России с жалобой на действия воспитателя детского сада, которая обижала ее четырехлетнюю дочь. По словам женщины, педагог применяла физическую силу и оказывала психологическое давление на ребенка, сообщает пресс-служба СК России. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по делу.

«Жительница ХМАО обратилась в соцсетях с жалобой: она недовольна расследованием по делу воспитателя детсада в Радужном, который с прошлого года применял насилие и психологическое давление к ее дочери, что привело к ухудшению психического состояния ребенка. Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации», — сообщил информационный центр СК России в telegram-канале.

Мать ребенка утверждает, что воспитатель наказывала девочку. Психологическое состояние ребенка ухудшилось, родителям пришлось обратиться к специалистам за помощью. Несмотря на это, педагога до сих пор не привлекли к ответственности. По поручению Бастрыкина, руководитель следственного управления СК России по ХМАО Михаил Мокшин должен доложить о ходе и результатах проверки.

Ранее URA.RU писало, что жительница Радужного пожаловалась на травлю своей четырехлетней дочери воспитателем детского сада «Рябинка». После случившегося, ребенку наняли психолога и перевели в другое дошкольное учреждение.

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Жительница Радужного (ХМАО) обратилась в Следственный комитет России с жалобой на действия воспитателя детского сада, которая обижала ее четырехлетнюю дочь. По словам женщины, педагог применяла физическую силу и оказывала психологическое давление на ребенка, сообщает пресс-служба СК России. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по делу. «Жительница ХМАО обратилась в соцсетях с жалобой: она недовольна расследованием по делу воспитателя детсада в Радужном, который с прошлого года применял насилие и психологическое давление к ее дочери, что привело к ухудшению психического состояния ребенка. Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации», — сообщил информационный центр СК России в telegram-канале. Мать ребенка утверждает, что воспитатель наказывала девочку. Психологическое состояние ребенка ухудшилось, родителям пришлось обратиться к специалистам за помощью. Несмотря на это, педагога до сих пор не привлекли к ответственности. По поручению Бастрыкина, руководитель следственного управления СК России по ХМАО Михаил Мокшин должен доложить о ходе и результатах проверки. Ранее URA.RU писало, что жительница Радужного пожаловалась на травлю своей четырехлетней дочери воспитателем детского сада «Рябинка». После случившегося, ребенку наняли психолога и перевели в другое дошкольное учреждение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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