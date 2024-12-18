Курганские риелторы прогнозируют, что рынок недвижимости после изменения ключевой ставки не изменится и застрянет в стагнации. Корреспондент URA.RU перед последним заседанием Центрального банка России в 2024 году по поводу изменения ключевой ставки, собрал мнение риелторов по этому вопросу.
«Все застройщики зашли до изменения ключевой ставки, программы закончились, ипотека сократилась и квартиры перестали продаваться. Желающие на семейную ипотеку есть, но денег на эту ипотеку у правительства нет, но есть одна лазейка, хотят ввести ипотеку для ветеранов СВО под 2% и народ будет ее покупать»,- сообщает риелтор.
Эксперты недвижимости утверждают, что рынок жилья стоит и находится в стагнации. После окончания льготных ипотек спрос на квартиры упал и рынок продаж встал. Люди стали брать небольшие деньги, если вдруг им не хватает на ипотеку. Вторичную недвижимость берут также, как и новостройки, а ипотеку стали брать аналогично на мелкие суммы.
Кристина Козлова из агентства «Бест Риелт» выразила мнение, что квартиры в Кургане в целом продаются и покупаются, но в то же время произошел спад продаж на рынке недвижимости. «При этом рынок реагирует не сильно на изменение ключевой ставки, так как недвижимость — лучшее сохранение средств», — уверена Козлова. В основном берут военную ипотеку, семейную, сертификаты и материнский капитал.
Специалист агентства «Полезные люди» Елена Безгодова рассказала в беседе, о том, что банки в основном стали предлагать рассрочку. Застройщики лояльны и тоже используют этот механизм, но при этом ценовая политика разная во всех городах. Рынок в Кургане большой, строится много новых ЖК, но квартиры остаются непроданными. Рынок реагирует тяжело, народ не готов брать квартиры в ипотеку и в основном предпочитает брать в аренду.
Ранее федеральный эксперт дал прогноз по вероятности изменения цен на аренду квартир. «В январе все успокоится, и возможно даже небольшое временное снижение ставок. Два первых месяца года будут лучшим временем, чтобы подыскать оптимальный вариант аренды квартиры», — отмечает Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир».
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