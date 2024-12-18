В Екатеринбурге две девушки заразились ботулизмом (в тяжелых случаях болезни пациент может умереть от остановки дыхания) после того, как съели шпроты в масле, купленные у незнакомца. Пострадавших госпитализировали, их состояние оценивается как тяжелое, рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
«Остатки консервы были исследованы в ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области“. В продукции выявлен ботулотоксин. В крови заболевших также обнаружен ботулотоксин. В настоящее время состояние пострадавших оценивается как тяжелое», — пояснили в ведомстве.
Рыбные консервы «За Родину» были куплены на мини-рынке возле Дома культуры Всероссийского общества слепых (Новая Сортировка). Управление РПН продолжает расследование и призывает горожан сообщить о выявлении подобной продукции, изготовленной именно 13 сентября 2024 года.
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