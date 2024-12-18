В Екатеринбурге две девушки заразились смертельной болезнью из-за шпрот. Фото

Две екатеринбурженки заразились ботулизмом после употребления шпрот в масле
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Производство рыбных консерв. Салехард, продукты, консервы рыбные, питание, консервная банка
В консервах выявили ядовитое вещество (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге две девушки заразились ботулизмом (в тяжелых случаях болезни пациент может умереть от остановки дыхания) после того, как съели шпроты в масле, купленные у незнакомца. Пострадавших госпитализировали, их состояние оценивается как тяжелое, рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

«Остатки консервы были исследованы в ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области“. В продукции выявлен ботулотоксин. В крови заболевших также обнаружен ботулотоксин. В настоящее время состояние пострадавших оценивается как тяжелое», — пояснили в ведомстве.

Рыбные консервы «За Родину» были куплены на мини-рынке возле Дома культуры Всероссийского общества слепых (Новая Сортировка). Управление РПН продолжает расследование и призывает горожан сообщить о выявлении подобной продукции, изготовленной именно 13 сентября 2024 года.

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В Екатеринбурге две девушки заразились ботулизмом (в тяжелых случаях болезни пациент может умереть от остановки дыхания) после того, как съели шпроты в масле, купленные у незнакомца. Пострадавших госпитализировали, их состояние оценивается как тяжелое, рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. «Остатки консервы были исследованы в ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области“. В продукции выявлен ботулотоксин. В крови заболевших также обнаружен ботулотоксин. В настоящее время состояние пострадавших оценивается как тяжелое», — пояснили в ведомстве. Рыбные консервы «За Родину» были куплены на мини-рынке возле Дома культуры Всероссийского общества слепых (Новая Сортировка). Управление РПН продолжает расследование и призывает горожан сообщить о выявлении подобной продукции, изготовленной именно 13 сентября 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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