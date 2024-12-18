Роскомнадзор получит данные о людях, пытающихся обойти блокировки

Роскомнадзор получит информацию о пользователях, пытающихся получить доступ к заблокированным интернет-ресурсам. Об этом сообщается в документе соответсвующего законопроекта.
«Операторы, имеющие лицензию на оказание услуг связи, будут обязаны обеспечить предоставление Роскомнадзору (РКН) информации, позволяющей идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование в интернете», — передают «Ведомости» содержание документа. Регулятор пытается таким образом помешать распространению информации о преступлениях и насилии.
По информации «Ведомостей», в сопроводительном документе к проекту указа отмечается, что он вносит коррективы в действующий закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Изменения затрагивают вопросы распространения информации, которая может быть воспринята как оскорбление человеческого достоинства или нарушение общественных норм морали, а также выражает открытое неуважение к обществу. Согласно документу, Роскомнадзор должен начать получать соответствующую информацию от операторов связи в течение трех месяцев после официального введения приказа в действие.
Ранее Роскомнадзор объявил о введении запрета на распространение информации о VPN-сервисах, которые используются для обхода интернет-блокировок. Согласно документу, ограничения не затронут данные о VPN, необходимых для обеспечения безопасного удаленного доступа. Указанное решение Роскомнадзора начнет действовать с 30 ноября текущего года, передает RT.
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