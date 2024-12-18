В Перми руководитель фирмы скрыл от налоговой 13,8 млн рублей, переведя их жене

Руководитель пермской компании перечислил своей жене зарплату, а затем потратил эти деньги на собственные нужды. При этом налоги бизнесмен не заплатил. Об этом рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.
«С сентября 2023 года по май 2024 года мужчина незаконно перевел в качестве заработной платы на расчетный счет своей супруги свыше 13,8 млн рублей. Денежными средствами он распорядился по собственному усмотрению, сокрыв их таким образом от налогового органа», — сказано в сообщении.
Ленинский районный суд Перми признал предпринимателя виновным и обязал его выплатить штраф в размере полмиллиона рублей. Приговор в силу не вступил.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!