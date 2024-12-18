В Перми руководитель фирмы скрыл от налоговой 13,8 млн рублей, переведя их жене

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Суд обязал пермяка заплатить штраф
Суд обязал пермяка заплатить штраф Фото:

Руководитель пермской компании перечислил своей жене зарплату, а затем потратил эти деньги на собственные нужды. При этом налоги бизнесмен не заплатил. Об этом рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

«С сентября 2023 года по май 2024 года мужчина незаконно перевел в качестве заработной платы на расчетный счет своей супруги свыше 13,8 млн рублей. Денежными средствами он распорядился по собственному усмотрению, сокрыв их таким образом от налогового органа», — сказано в сообщении.

Ленинский районный суд Перми признал предпринимателя виновным и обязал его выплатить штраф в размере полмиллиона рублей. Приговор в силу не вступил.

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Руководитель пермской компании перечислил своей жене зарплату, а затем потратил эти деньги на собственные нужды. При этом налоги бизнесмен не заплатил. Об этом рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры. «С сентября 2023 года по май 2024 года мужчина незаконно перевел в качестве заработной платы на расчетный счет своей супруги свыше 13,8 млн рублей. Денежными средствами он распорядился по собственному усмотрению, сокрыв их таким образом от налогового органа», — сказано в сообщении. Ленинский районный суд Перми признал предпринимателя виновным и обязал его выплатить штраф в размере полмиллиона рублей. Приговор в силу не вступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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