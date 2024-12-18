ВСУ атакуют Ростовскую область ракетами

В Ростовской области произошла ракетная атака. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Силы и средства противовоздушной обороны отражают ракетную атаку на Ростовскую область», — написал Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. Он добавил, что в районе Каменска были сбиты три ракеты из четырех, одна из которых угодила в хозяйственное строение.
Уточняется, что среди местных жителей пострадавших нет. Ситуация продолжает контролироваться соответствующими службами, и ожидается дальнейшее уточнение информации о последствиях атаки.
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