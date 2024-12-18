ВСУ атакуют Ростовскую область ракетами

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ВСУ провели атаку ракетами по Ростовской области
ВСУ провели атаку ракетами по Ростовской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Ростовской области произошла ракетная атака. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Силы и средства противовоздушной обороны отражают ракетную атаку на Ростовскую область», — написал Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. Он добавил, что в районе Каменска были сбиты три ракеты из четырех, одна из которых угодила в хозяйственное строение.

Уточняется, что среди местных жителей пострадавших нет. Ситуация продолжает контролироваться соответствующими службами, и ожидается дальнейшее уточнение информации о последствиях атаки.

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В Ростовской области произошла ракетная атака. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. «Силы и средства противовоздушной обороны отражают ракетную атаку на Ростовскую область», — написал Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. Он добавил, что в районе Каменска были сбиты три ракеты из четырех, одна из которых угодила в хозяйственное строение. Уточняется, что среди местных жителей пострадавших нет. Ситуация продолжает контролироваться соответствующими службами, и ожидается дальнейшее уточнение информации о последствиях атаки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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