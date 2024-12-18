Машиниста столкнувшегося в Мурманске поезда не было за рулем

В Мурманской области машинист грузового поезда в момент столкновения с пассажирским составом не находился на своем рабочем месте. Ему грозит статья 263 УК РФ за нарушение правил безопасности движения.
«Во время инцидента мужчина ремонтировал излом приемника. Однако на грузовом поезде были сжаты тормозные башмаки, из-за чего тот покатился с отведенного места», — передает 78.ru. По словам источника, из-за аварии одному из пассажиров ампутировало ногу.
18 декабря в Мурманской области стало известно о крупной аварии двух составов: пассажирский поезд столкнулся с грузовыми вагонами. На данный момент известно о 14 пострадавших, трое из них тяжело ранены.
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