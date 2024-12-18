Столкновение в Мурманской области: подробности к этому часу

В Мурманской области произошло крупная авария: пассажирский поезд столкнулся с грузовыми вагонами. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о происшествии, которое случилось в Кандалакшском районе на маршруте из Мурманска в Санкт-Петербург. Подробности к этому часу — в материале URA.RU.
Первая информация об аварии
В результате столкновения, произошедшего около 16:15 по Москве, движение поездов на железнодорожном участке было остановлено. Об этом сообщили в прокуратуре.
Информация была подтверждена в telegram-канале Андрея Чибиса. Ситуация взята на личный контроль, написал глава региона. Он уточнил, что на место происшествия направлено семь бригад скорой помощи.
Пострадавшие
По предварительной информации, несколько человек остаются заблокированными в 3 вагоне пассажирского поезда. Как предполагает telegram-канал Baza, именно в него пришелся основной удар.
На данный момент известно о 14 пострадавших, трое из них тяжело ранены. Сегодня в Мурманской области около 25 градусов ниже нуля.
Причина аварии
Причиной столкновения стала неисправность грузового состава. Об этом так же заявил telegram-канал Baza. По данным источника, у него произошел излом токоприемника. Поезд закрепили и стали ждать.
Позже у него отказали тормоза и он, по неподтвержденной информации, выкатился на другой путь. В результате произошло столкновение. Прокуратурой начата проверка по соблюдения прав пассажиров и законодательства о безопасности движения.
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