Столкновение в Мурманской области: подробности к этому часу

В Мурманской области пассажирский поезд столкнулся с грузовым
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Сейчас на месте аварии работают спасатели
Сейчас на месте аварии работают спасатели Фото:

В Мурманской области произошло крупная авария: пассажирский поезд столкнулся с грузовыми вагонами. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о происшествии, которое случилось в Кандалакшском районе на маршруте из Мурманска в Санкт-Петербург. Подробности к этому часу — в материале URA.RU.

Первая информация об аварии

В результате столкновения, произошедшего около 16:15 по Москве, движение поездов на железнодорожном участке было остановлено. Об этом сообщили в прокуратуре.

Информация была подтверждена в telegram-канале Андрея Чибиса. Ситуация взята на личный контроль, написал глава региона. Он уточнил, что на место происшествия направлено семь бригад скорой помощи. 

Пострадавшие

По предварительной информации, несколько человек остаются заблокированными в 3 вагоне пассажирского поезда. Как предполагает telegram-канал Baza, именно в него пришелся основной удар.

На данный момент известно о 14 пострадавших, трое из них тяжело ранены. Сегодня в Мурманской области около 25 градусов ниже нуля.

Причина аварии

Причиной столкновения стала неисправность грузового состава. Об этом так же заявил telegram-канал Baza. По данным источника, у него произошел излом токоприемника. Поезд закрепили и стали ждать.

Позже у него отказали тормоза и он, по неподтвержденной информации, выкатился на другой путь. В результате произошло столкновение. Прокуратурой начата проверка по соблюдения прав пассажиров и законодательства о безопасности движения.

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В Мурманской области произошло крупная авария: пассажирский поезд столкнулся с грузовыми вагонами. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о происшествии, которое случилось в Кандалакшском районе на маршруте из Мурманска в Санкт-Петербург. Подробности к этому часу — в материале URA.RU. Первая информация об аварии В результате столкновения, произошедшего около 16:15 по Москве, движение поездов на железнодорожном участке было остановлено. Об этом сообщили в прокуратуре. Информация была подтверждена в telegram-канале Андрея Чибиса. Ситуация взята на личный контроль, написал глава региона. Он уточнил, что на место происшествия направлено семь бригад скорой помощи.  Пострадавшие По предварительной информации, несколько человек остаются заблокированными в 3 вагоне пассажирского поезда. Как предполагает telegram-канал Baza, именно в него пришелся основной удар. На данный момент известно о 14 пострадавших, трое из них тяжело ранены. Сегодня в Мурманской области около 25 градусов ниже нуля. Причина аварии Причиной столкновения стала неисправность грузового состава. Об этом так же заявил telegram-канал Baza. По данным источника, у него произошел излом токоприемника. Поезд закрепили и стали ждать. Позже у него отказали тормоза и он, по неподтвержденной информации, выкатился на другой путь. В результате произошло столкновение. Прокуратурой начата проверка по соблюдения прав пассажиров и законодательства о безопасности движения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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