Женщина умерла после столкновения поездов под Мурманском

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Женщина умерла в карете скорой помощи в результате столкновения поездов в Мурманской области
Женщина умерла в карете скорой помощи в результате столкновения поездов в Мурманской области Фото:

Женщина скончалась в результате столкновения двух поездов под Мурманском. Пострадавшая умерла в карете скорой помощи. 

«Женщина умерла в карете скорой помощи после столкновения двух поездов», — сообщается в telegram-канале РЖД. Личность пассажира еще не установлена. Семье умершей будет выплачена компенсация в размере двух миллионов рублей.

По данным, предоставленным МЧС Мурманской области, в 16:14 по московскому времени в среду на железнодорожной станции Княжая случилось боковое столкновение. Инцидент произошел между пассажирским поездом номер 11, следующим из Мурманска в Санкт-Петербург, и грузовым поездом, передает RT. На борту пассажирского поезда находились 326 человек.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Женщина скончалась в результате столкновения двух поездов под Мурманском. Пострадавшая умерла в карете скорой помощи.  «Женщина умерла в карете скорой помощи после столкновения двух поездов», — сообщается в telegram-канале РЖД. Личность пассажира еще не установлена. Семье умершей будет выплачена компенсация в размере двух миллионов рублей. По данным, предоставленным МЧС Мурманской области, в 16:14 по московскому времени в среду на железнодорожной станции Княжая случилось боковое столкновение. Инцидент произошел между пассажирским поездом номер 11, следующим из Мурманска в Санкт-Петербург, и грузовым поездом, передает RT. На борту пассажирского поезда находились 326 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...