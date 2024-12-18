Женщина умерла после столкновения поездов под Мурманском

Женщина скончалась в результате столкновения двух поездов под Мурманском. Пострадавшая умерла в карете скорой помощи.
«Женщина умерла в карете скорой помощи после столкновения двух поездов», — сообщается в telegram-канале РЖД. Личность пассажира еще не установлена. Семье умершей будет выплачена компенсация в размере двух миллионов рублей.
По данным, предоставленным МЧС Мурманской области, в 16:14 по московскому времени в среду на железнодорожной станции Княжая случилось боковое столкновение. Инцидент произошел между пассажирским поездом номер 11, следующим из Мурманска в Санкт-Петербург, и грузовым поездом, передает RT. На борту пассажирского поезда находились 326 человек.
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