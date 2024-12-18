Свердловских мэров предупредили о тяжелом 2025-м: инсайд с совещания у Куйвашева

Главам свердловских городов поручили готовиться к сезону лесных пожаров уже сейчас — из-за отсутствия снега в начале зимы. Об этом URA.RU рассказал участник предновогоднего совещания под руководством губернатора Евгения Куйвашева, которое прошло днем 18 декабря в здании областного правительства.
«Ключевая задача — не допустить весной природных пожаров, создавать минерализованные полосы. Осадков мало, земля замерзла без снега, он не уйдет в грунт и может резко сойти. Трава будет сухой. В общем, все располагает к пожароопасной обстановке», — пересказал собеседник. По одной версии, это озвучил сам губернатор, по другой — начальник регионального ГУ МЧС Виктор Теряев. Другой источник URA.RU слышал от него примерно такое: «Несмотря на то, что крупных выборов в Свердловской области в 2025 году не будет, чиновники должны сделать все, чтобы предотвратить катаклизмы».
Не в таких подробностях, но передал аналогичную установку с совещания департамент информполитики региона: «Губернатор дал ряд поручений главам муниципалитетов по обеспечению высокого уровня безопасности уральцев. В том числе уже сейчас начать подготовку к пожароопасному и паводкоопасному сезонам».
В 2024 году свердловским властям удалось избежать масштабных лесных пожаров. В отличие от 2023-го. Тогда огнем были уничтожены десятки домов на севере области. Горели, в частности, поселки Сосьва и Таежный.
Наученные горьким опытом руководители на этот год перестраховались и серьезно вложились в усиление безопасности. В частности, закупили новую спецтехнику.
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