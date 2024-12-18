После схода вагонов в Мурманской области задержали машиниста

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Задержан машинист, а также его помощник
Задержан машинист, а также его помощник Фото:

Машиниста и его помощника грузового поезда задержали после инцидента со столкновением с пассажирским составом в Кандалакшском районе Мурманской области. По информации оперативных служб, предоставленной ТАСС, причиной происшествия могло стать то, что они оставили кабину локомотива без присмотра.

«Машиниста и его помощника задержали. Они были доставлены на освидетельствование. Предварительно, они вышли из локомотива, оставив кабину без присмотра», — сказал собеседник ТАСС.

В результате происшествия начато расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося. Детали и последствия столкновения уточняются, в том числе возможные травмы у пассажиров и материальный ущерб от столкновения поездов.

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Машиниста и его помощника грузового поезда задержали после инцидента со столкновением с пассажирским составом в Кандалакшском районе Мурманской области. По информации оперативных служб, предоставленной ТАСС, причиной происшествия могло стать то, что они оставили кабину локомотива без присмотра. «Машиниста и его помощника задержали. Они были доставлены на освидетельствование. Предварительно, они вышли из локомотива, оставив кабину без присмотра», — сказал собеседник ТАСС. В результате происшествия начато расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося. Детали и последствия столкновения уточняются, в том числе возможные травмы у пассажиров и материальный ущерб от столкновения поездов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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