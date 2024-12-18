После схода вагонов в Мурманской области задержали машиниста

Машиниста и его помощника грузового поезда задержали после инцидента со столкновением с пассажирским составом в Кандалакшском районе Мурманской области. По информации оперативных служб, предоставленной ТАСС, причиной происшествия могло стать то, что они оставили кабину локомотива без присмотра.
«Машиниста и его помощника задержали. Они были доставлены на освидетельствование. Предварительно, они вышли из локомотива, оставив кабину без присмотра», — сказал собеседник ТАСС.
В результате происшествия начато расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося. Детали и последствия столкновения уточняются, в том числе возможные травмы у пассажиров и материальный ущерб от столкновения поездов.
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