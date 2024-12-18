Число пострадавших при столкновении поездов под Мурманском выросло до 27

19 декабря 2024 в 02:41 Размер текста - 17 +

Пострадавшие госпитализированы в больницы региона Фото: Илья Московец © URA.RU Количество пострадавших при столкновении грузового и пассажирского поездов в Мурманской области выросло до 27 человек. Среди них есть дети. Об этом сообщил заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев. «У нас 27 пострадавших и среди них — пятеро детей. Пострадавшие госпитализированы в различные больницы региона. К сожалению, есть один летальный случай», — отметил Панычев. При столкновении пассажирского поезда с грузовым составом в Кандалакшском районе Мурманской области сошли с рельсов 19 вагонов. В момент аварии в пассажирском поезде находились 326 человек. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что травмы получили люди в возрасте от 8 до 72 лет. Личность погибшей женщины, которой было около 50 лет, устанавливается, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Количество пострадавших при столкновении грузового и пассажирского поездов в Мурманской области выросло до 27 человек. Среди них есть дети. Об этом сообщил заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев. «У нас 27 пострадавших и среди них — пятеро детей. Пострадавшие госпитализированы в различные больницы региона. К сожалению, есть один летальный случай», — отметил Панычев. При столкновении пассажирского поезда с грузовым составом в Кандалакшском районе Мурманской области сошли с рельсов 19 вагонов. В момент аварии в пассажирском поезде находились 326 человек. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что травмы получили люди в возрасте от 8 до 72 лет. Личность погибшей женщины, которой было около 50 лет, устанавливается, пишет «Национальная служба новостей».