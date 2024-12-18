18 декабря 2024

Число пострадавших при столкновении поездов под Мурманском выросло до 27

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Пострадавшие госпитализированы в больницы региона Фото:

Количество пострадавших при столкновении грузового и пассажирского поездов в Мурманской области выросло до 27 человек. Среди них есть дети. Об этом сообщил заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

«У нас 27 пострадавших и среди них — пятеро детей. Пострадавшие госпитализированы в различные больницы региона. К сожалению, есть один летальный случай», — отметил Панычев.

При столкновении пассажирского поезда с грузовым составом в Кандалакшском районе Мурманской области сошли с рельсов 19 вагонов. В момент аварии в пассажирском поезде находились 326 человек.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что травмы получили люди в возрасте от 8 до 72 лет. Личность погибшей женщины, которой было около 50 лет, устанавливается, пишет «Национальная служба новостей».

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Количество пострадавших при столкновении грузового и пассажирского поездов в Мурманской области выросло до 27 человек. Среди них есть дети. Об этом сообщил заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев. «У нас 27 пострадавших и среди них — пятеро детей. Пострадавшие госпитализированы в различные больницы региона. К сожалению, есть один летальный случай», — отметил Панычев. При столкновении пассажирского поезда с грузовым составом в Кандалакшском районе Мурманской области сошли с рельсов 19 вагонов. В момент аварии в пассажирском поезде находились 326 человек. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что травмы получили люди в возрасте от 8 до 72 лет. Личность погибшей женщины, которой было около 50 лет, устанавливается, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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