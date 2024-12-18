Салехард и Лабытнанги свяжет новый автобусный маршрут

С 1 января 2025 года между Салехардом и Лабытнанги (ЯНАО) будет курсировать новый автобусный маршрут «Обдорский экспресс». Об этом в соцсети рассказал депутат окружного заксобрания Денис Садовников.
«„Обдорский экспресс“ №100э Лабытнанги — Салехард откроется с 1 января 2025 года. Автобус будет курсировать ежедневно с 07:00 до 20:30», — сообщил политик в своем telegram- канале.
Стоимость проезда составит 100 рублей. В зимнее время автобус будет передвигаться по переправе, когда на ней будет введена соответствующая грузоподъемность. Он проедет от Бульвара Победы в Лабытнанги через ключевые остановки Салехарда — аэропорт, гостиницу «Юрибей» и к рынку «Дары Ямала».
Садовников анонсировал изменения и в летнем автобусном сообщении. Так маршрут №5 от микрорайона «Удача» до НТСН «Север» будет продлен до паромной переправы. Также на автобусном маршруте №8 от Лабытнанги до переправы будет увеличена частота движения. В часы пик она вырастет до 30 минут, а в остальное время — до 60 минут.
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