18 декабря 2024

За месяц коронавирус «скосил» тысячи тюменцев

В Тюменской области за неделю коронавирусом заболели 757 человек
© Служба новостей «URA.RU»
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В больницы из-за коронавируса за месяц госпитализировали 246 тюменцев
В больницы из-за коронавируса за месяц госпитализировали 246 тюменцев Фото:

В Тюменской области коронавирус за неделю диагностировали у 757 человек, а за месяц болезнь выявили у более чем 2 800 жителей. Такая статистика представлена на сайте «Стопкоронавирус».

«Заболеваемость коронавирусом в Тюменской области. За неделю с 9 по 15 декабря выявлено 757 новых случаев. С 17 ноября по 15 декабря — 2 872 заболевших», — следует из данных портала.

При этом смертельных случаев среди заболевших тюменцев не зафиксировано. В больницы региона из-за острого состояния за месяц были госпитализированы 246 граждан.

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В Тюменской области коронавирус за неделю диагностировали у 757 человек, а за месяц болезнь выявили у более чем 2 800 жителей. Такая статистика представлена на сайте «Стопкоронавирус». «Заболеваемость коронавирусом в Тюменской области. За неделю с 9 по 15 декабря выявлено 757 новых случаев. С 17 ноября по 15 декабря — 2 872 заболевших», — следует из данных портала. При этом смертельных случаев среди заболевших тюменцев не зафиксировано. В больницы региона из-за острого состояния за месяц были госпитализированы 246 граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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