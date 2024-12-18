За месяц коронавирус «скосил» тысячи тюменцев

В больницы из-за коронавируса за месяц госпитализировали 246 тюменцев
В Тюменской области коронавирус за неделю диагностировали у 757 человек, а за месяц болезнь выявили у более чем 2 800 жителей. Такая статистика представлена на сайте «Стопкоронавирус».
«Заболеваемость коронавирусом в Тюменской области. За неделю с 9 по 15 декабря выявлено 757 новых случаев. С 17 ноября по 15 декабря — 2 872 заболевших», — следует из данных портала.
При этом смертельных случаев среди заболевших тюменцев не зафиксировано. В больницы региона из-за острого состояния за месяц были госпитализированы 246 граждан.
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