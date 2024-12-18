При провале под лед необходимо пытаться выбраться самостоятельно
При провале под лед рекомендуется не паниковать и громко звать на помощь. Важно также избавиться от лишних тяжелых вещей, сообщили в МЧС Пермского края.
«Если вы провалились под лед, не паникуйте, не тратьте силы на лишние движения. Расставьте руки, опираясь на лед, чтобы не погрузиться в воду с головой, и пытайтесь выбраться. Затем двигайтесь ползком в сторону, откуда пришли», — объяснили в ведомстве.
Ранее URA.RU рассказывало что 2 декабря пермские спасатели извлекли вмерзшее в лед тело мужчины на реке Яйва. МСЧ сообщило о еще двух погибших мужчинах на реке Чусовой 8 декабря.
Спасателям можно позвонить по номеру 101
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