Криминальный авторитет собирает бойцов в Екатеринбурге

Криминальный авторитет Эдуард Гаврилов, более известный по прозвищам Эдик Косой или Малай, собирает в Екатеринбурге бойцов. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к криминальным кругам.
«Малай набирает крепких парней, чтобы решать разные вопросы и проблемы», — сказал собеседник агентства. Кроме того, по его словам, Гаврилов обрастает новыми связями и знакомствами. Так, ему приписывают дружбу с авторитетом Борманом (был связан с ныне несуществующим ОПС «Уралмаш»). Последний стал участником недавней скандальной «стрелки» в микрорайоне Синие Камни, после которых силовики задержали (но затем отпустили) нескольких вероятных членов ОПГ.
По словам источника, Косой связан с ОПГ «Синие». Он предоставлял силовой ресурс и участвовал в уличных боях и поджогах в интересах банды. Малая считают соратником вора в законе Андрея Трофимова (Трофы). Также Гаврилов известен своим буйным нравом. По последним данным, Малай назначен «смотрящим» за Березовским. Он отбывал срок за массовую драку.
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