Криминальный авторитет собирает бойцов в Екатеринбурге

Криминальный авторитет Малай собирает бойцов в Екатеринбурге

19 декабря 2024 в 12:08 Размер текста - 17 +

Эдуард Гаврилов хочет вернуть себе былое влияние (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Криминальный авторитет Эдуард Гаврилов, более известный по прозвищам Эдик Косой или Малай, собирает в Екатеринбурге бойцов. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к криминальным кругам. «Малай набирает крепких парней, чтобы решать разные вопросы и проблемы», — сказал собеседник агентства. Кроме того, по его словам, Гаврилов обрастает новыми связями и знакомствами. Так, ему приписывают дружбу с авторитетом Борманом (был связан с ныне несуществующим ОПС «Уралмаш»). Последний стал участником недавней скандальной «стрелки» в микрорайоне Синие Камни, после которых силовики задержали (но затем отпустили) нескольких вероятных членов ОПГ. По словам источника, Косой связан с ОПГ «Синие». Он предоставлял силовой ресурс и участвовал в уличных боях и поджогах в интересах банды. Малая считают соратником вора в законе Андрея Трофимова (Трофы). Также Гаврилов известен своим буйным нравом. По последним данным, Малай назначен «смотрящим» за Березовским. Он отбывал срок за массовую драку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Криминальный авторитет Эдуард Гаврилов, более известный по прозвищам Эдик Косой или Малай, собирает в Екатеринбурге бойцов. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к криминальным кругам. «Малай набирает крепких парней, чтобы решать разные вопросы и проблемы», — сказал собеседник агентства. Кроме того, по его словам, Гаврилов обрастает новыми связями и знакомствами. Так, ему приписывают дружбу с авторитетом Борманом (был связан с ныне несуществующим ОПС «Уралмаш»). Последний стал участником недавней скандальной «стрелки» в микрорайоне Синие Камни, после которых силовики задержали (но затем отпустили) нескольких вероятных членов ОПГ. По словам источника, Косой связан с ОПГ «Синие». Он предоставлял силовой ресурс и участвовал в уличных боях и поджогах в интересах банды. Малая считают соратником вора в законе Андрея Трофимова (Трофы). Также Гаврилов известен своим буйным нравом. По последним данным, Малай назначен «смотрящим» за Березовским. Он отбывал срок за массовую драку.