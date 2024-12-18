18 декабря 2024

Криминальный авторитет собирает бойцов в Екатеринбурге

Криминальный авторитет Малай собирает бойцов в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Эдуард Гаврилов хочет вернуть себе былое влияние (архивное фото) Фото:

Криминальный авторитет Эдуард Гаврилов, более известный по прозвищам Эдик Косой или Малай, собирает в Екатеринбурге бойцов. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к криминальным кругам.

«Малай набирает крепких парней, чтобы решать разные вопросы и проблемы», — сказал собеседник агентства. Кроме того, по его словам, Гаврилов обрастает новыми связями и знакомствами. Так, ему приписывают дружбу с авторитетом Борманом (был связан с ныне несуществующим ОПС «Уралмаш»). Последний стал участником недавней скандальной «стрелки» в микрорайоне Синие Камни, после которых силовики задержали (но затем отпустили) нескольких вероятных членов ОПГ.

По словам источника, Косой связан с ОПГ «Синие». Он предоставлял силовой ресурс и участвовал в уличных боях и поджогах в интересах банды. Малая считают соратником вора в законе Андрея Трофимова (Трофы). Также Гаврилов известен своим буйным нравом. По последним данным, Малай назначен «смотрящим» за Березовским. Он отбывал срок за массовую драку.

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Криминальный авторитет Эдуард Гаврилов, более известный по прозвищам Эдик Косой или Малай, собирает в Екатеринбурге бойцов. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к криминальным кругам. «Малай набирает крепких парней, чтобы решать разные вопросы и проблемы», — сказал собеседник агентства. Кроме того, по его словам, Гаврилов обрастает новыми связями и знакомствами. Так, ему приписывают дружбу с авторитетом Борманом (был связан с ныне несуществующим ОПС «Уралмаш»). Последний стал участником недавней скандальной «стрелки» в микрорайоне Синие Камни, после которых силовики задержали (но затем отпустили) нескольких вероятных членов ОПГ. По словам источника, Косой связан с ОПГ «Синие». Он предоставлял силовой ресурс и участвовал в уличных боях и поджогах в интересах банды. Малая считают соратником вора в законе Андрея Трофимова (Трофы). Также Гаврилов известен своим буйным нравом. По последним данным, Малай назначен «смотрящим» за Березовским. Он отбывал срок за массовую драку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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