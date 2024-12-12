В Екатеринбурге спецназ задержал бандитов, один из них — участник скандальной «стрелки»

Спецназ задержал авторитета Бормана и его бандитов в Екатеринбурге

12 декабря 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

Силовая операция прошла на Синих Камнях (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU В екатеринбургском микрорайоне Синие Камни спецназ поймал предполагаемых участников ОПГ и известного в криминальных кругах авторитета Бормана — участника скандальной «стрелки», после которой 28 ноября прошли задержания. Об этом URA.RU сообщил источник. Факт работы сыщиков агентству также подтвердил глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых. «В рамках профилактического мероприятия полицейские из областного ОБОП при силовой поддержке СОБР региональной Росгвардии доставили в дежурную часть шесть граждан РФ. Несколько человек взяли на улице, остальных в здании. Часть из них имеют судимости», — сказал полковник Горелых. У них изъяли четыре единицы травматического оружия и направили на экспертизу. По предварительным данным, задержанные, возможно, собирались принять участие в криминальной сходке, которую якобы планировал организовать криминальный авторитет Эдуард Гаврилов (Малай). «Попытки оказать сопротивление силовикам были пресечены. Доставленных дактилоскопировали, установили личности, проверили по базам учета и взяли объяснения. После комплекса профилактических мероприятий гражданам разрешили отправиться по домам», — заключил Горелых. Новость по теме Задержанных в Екатеринбурге бандитов на иномарках сдал авторитет Борман фигурирует в новостной повестке с конца ноября, когда силовики остановили бандитский кортеж «Султановских» на Синих Камнях. После нескольких часов осмотра багажников вероятных «авторитетов» отвезли в отдел. У них нашли помповое ружье, подствольный гранатомет (оказался страйкбольным) и травматические пистолеты. Тогда в МВД тоже говорили, что пресекли возможную «стрелку». В числе задержанных источники URA.RU опознали некоего Артура, Андрея «Зубрика», Евгения, нескольких дагестанцев и ингушей, чьими лидерами являются некие Султан и Тимур. По другой версии, среди задержанных якобы были члены ОПГ «Визовские» (ее опроверг другой источник агентства). Также высказывалась версия, что в отдел полиции доставлялся якобы и сам Борман (подтверждений не нашлось). Однако всех, кого забрали силовики, отпустили в тот же день. Никто из них в розыске не числился. В отношении нескольких граждан составлены административные протоколы, говорил Горелых. По одной из версий, «Султановские» якобы ездили к Борману на разборки. С него или кого-то из его окружения, по слухам, спрашивали по долгам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В екатеринбургском микрорайоне Синие Камни спецназ поймал предполагаемых участников ОПГ и известного в криминальных кругах авторитета Бормана — участника скандальной «стрелки», после которой 28 ноября прошли задержания. Об этом URA.RU сообщил источник. Факт работы сыщиков агентству также подтвердил глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых. «В рамках профилактического мероприятия полицейские из областного ОБОП при силовой поддержке СОБР региональной Росгвардии доставили в дежурную часть шесть граждан РФ. Несколько человек взяли на улице, остальных в здании. Часть из них имеют судимости», — сказал полковник Горелых. У них изъяли четыре единицы травматического оружия и направили на экспертизу. По предварительным данным, задержанные, возможно, собирались принять участие в криминальной сходке, которую якобы планировал организовать криминальный авторитет Эдуард Гаврилов (Малай). «Попытки оказать сопротивление силовикам были пресечены. Доставленных дактилоскопировали, установили личности, проверили по базам учета и взяли объяснения. После комплекса профилактических мероприятий гражданам разрешили отправиться по домам», — заключил Горелых. Борман фигурирует в новостной повестке с конца ноября, когда силовики остановили бандитский кортеж «Султановских» на Синих Камнях. После нескольких часов осмотра багажников вероятных «авторитетов» отвезли в отдел. У них нашли помповое ружье, подствольный гранатомет (оказался страйкбольным) и травматические пистолеты. Тогда в МВД тоже говорили, что пресекли возможную «стрелку». В числе задержанных источники URA.RU опознали некоего Артура, Андрея «Зубрика», Евгения, нескольких дагестанцев и ингушей, чьими лидерами являются некие Султан и Тимур. По другой версии, среди задержанных якобы были члены ОПГ «Визовские» (ее опроверг другой источник агентства). Также высказывалась версия, что в отдел полиции доставлялся якобы и сам Борман (подтверждений не нашлось). Однако всех, кого забрали силовики, отпустили в тот же день. Никто из них в розыске не числился. В отношении нескольких граждан составлены административные протоколы, говорил Горелых. По одной из версий, «Султановские» якобы ездили к Борману на разборки. С него или кого-то из его окружения, по слухам, спрашивали по долгам.