18 декабря 2024

Задержан подозреваемый в жестоком убийстве матери 4-х детей в Нижнем Тагиле

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики работают на месте происшествия (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) задержан подозреваемый в жестоком убийстве 24-летней Елизаветы, матери четверых детей. Об этом URA.RU сообщил источник.

«Повезло, что соседи быстро вызвали полицейских. Они задержали фигуранта прямо на месте преступления», — сказал собеседник агентства.

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Информацию о поимке подозреваемого URA.RU подтвердили в свердловском СКР. «Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ „Убийство“. В настоящее время следователи проводят необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательной базы. Осуществляется допрос подозреваемого», — сказали в ведомстве.

На месте ЧП также работают сотрудники уголовного розыска, которые помогают следователям в выяснении деталей преступления, добавили в региональном ГУ МВД. По данным URA.RU, подозреваемого зовут Алексей. Ему около 20 лет, родился в Верхней Салде.

Трагедия произошла ночью 19 декабря. По предварительным данным, Алексей зарезал возлюбленную. У пары был один совместный ребенок.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) задержан подозреваемый в жестоком убийстве 24-летней Елизаветы, матери четверых детей. Об этом URA.RU сообщил источник. «Повезло, что соседи быстро вызвали полицейских. Они задержали фигуранта прямо на месте преступления», — сказал собеседник агентства. Информацию о поимке подозреваемого URA.RU подтвердили в свердловском СКР. «Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ „Убийство“. В настоящее время следователи проводят необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательной базы. Осуществляется допрос подозреваемого», — сказали в ведомстве. На месте ЧП также работают сотрудники уголовного розыска, которые помогают следователям в выяснении деталей преступления, добавили в региональном ГУ МВД. По данным URA.RU, подозреваемого зовут Алексей. Ему около 20 лет, родился в Верхней Салде. Трагедия произошла ночью 19 декабря. По предварительным данным, Алексей зарезал возлюбленную. У пары был один совместный ребенок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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