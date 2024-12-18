Задержан подозреваемый в жестоком убийстве матери 4-х детей в Нижнем Тагиле

19 декабря 2024 в 12:33 Размер текста - 17 +

Силовики работают на месте происшествия (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) задержан подозреваемый в жестоком убийстве 24-летней Елизаветы, матери четверых детей. Об этом URA.RU сообщил источник. «Повезло, что соседи быстро вызвали полицейских. Они задержали фигуранта прямо на месте преступления», — сказал собеседник агентства. Новость по теме «Сидел на ней с ножом»: убийца зарезал мать на глазах у детей в Нижнем Тагиле Информацию о поимке подозреваемого URA.RU подтвердили в свердловском СКР. «Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ „Убийство“. В настоящее время следователи проводят необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательной базы. Осуществляется допрос подозреваемого», — сказали в ведомстве. На месте ЧП также работают сотрудники уголовного розыска, которые помогают следователям в выяснении деталей преступления, добавили в региональном ГУ МВД. По данным URA.RU, подозреваемого зовут Алексей. Ему около 20 лет, родился в Верхней Салде. Трагедия произошла ночью 19 декабря. По предварительным данным, Алексей зарезал возлюбленную. У пары был один совместный ребенок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) задержан подозреваемый в жестоком убийстве 24-летней Елизаветы, матери четверых детей. Об этом URA.RU сообщил источник. «Повезло, что соседи быстро вызвали полицейских. Они задержали фигуранта прямо на месте преступления», — сказал собеседник агентства. Информацию о поимке подозреваемого URA.RU подтвердили в свердловском СКР. «Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ „Убийство“. В настоящее время следователи проводят необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательной базы. Осуществляется допрос подозреваемого», — сказали в ведомстве. На месте ЧП также работают сотрудники уголовного розыска, которые помогают следователям в выяснении деталей преступления, добавили в региональном ГУ МВД. По данным URA.RU, подозреваемого зовут Алексей. Ему около 20 лет, родился в Верхней Салде. Трагедия произошла ночью 19 декабря. По предварительным данным, Алексей зарезал возлюбленную. У пары был один совместный ребенок.