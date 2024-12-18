Задержан подозреваемый в жестоком убийстве матери 4-х детей в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) задержан подозреваемый в жестоком убийстве 24-летней Елизаветы, матери четверых детей. Об этом URA.RU сообщил источник.
«Повезло, что соседи быстро вызвали полицейских. Они задержали фигуранта прямо на месте преступления», — сказал собеседник агентства.
Информацию о поимке подозреваемого URA.RU подтвердили в свердловском СКР. «Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ „Убийство“. В настоящее время следователи проводят необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательной базы. Осуществляется допрос подозреваемого», — сказали в ведомстве.
На месте ЧП также работают сотрудники уголовного розыска, которые помогают следователям в выяснении деталей преступления, добавили в региональном ГУ МВД. По данным URA.RU, подозреваемого зовут Алексей. Ему около 20 лет, родился в Верхней Салде.
Трагедия произошла ночью 19 декабря. По предварительным данным, Алексей зарезал возлюбленную. У пары был один совместный ребенок.
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