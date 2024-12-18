Хватает только на еду и ЖКХ: фельдшер из Миасса показала максимальную зарплату

С двойными переработками челябинские фельдшеры скорой получают около 50 тысяч

19 декабря 2024 в 13:24 Размер текста - 17 +

Медикам приходится брать по две ставки, чтобы прокормить семью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Миассе Челябинской области фельдшер скорой медицинской помощи со стажем работы 28 лет и двойными переработками показала расчетный лист. Максимальная зарплата, которую медики могут получить при такой нагрузке, не превышает 58 тысяч рублей, минимальная начинается от 26 тысяч рублей, рассказала URA.RU Светлана. Главврач призывает не обращать внимание на переработки, так как в отчетах соблюден индикативный показатель и расценивает такие заявления как саботаж дисциплины и нарушение этики. «Мне 50 лет, стаж на скорой 28 лет, я фельдшер с высшей категорией, то есть моя зарплата с совместительством 1,75 ставки является максимальной. За основную ставку я получаю 36 тысяч рублей, за совместительство — 22 тысячи рублей. Этих денег хватает только на еду и ЖКХ, живем вдвоем с дочерью. Фельдшеру без стажа и категории платят 26 тысяч в месяц за одну ставку», — рассказала URA.RU Светлана. Расчетные листы есть в распоряжении редакции. Фельдшер показала ответ главврача Александра Есина на коллективное письмо медиков, где они сообщали о средней зарплате 40-46 тысяч рублей и просили пересмотреть объем работы и начисляемую зарплату. Главврач заявил, что эта информация о зарплате не соответствует действительности (также есть в распоряжении редакции). «Целевые показатели по уровню зарплаты достигнуты. Проводить анализ по тому, какую роль сыграл уровень совместительства, нет необходимости», — ответил фельдшерам Есин. Он же привел уровень индикатива в 2024 году, который составляет 53 315 рублей, а также среднюю зарплату на одно физлицо — 57 069 рублей. Таким образом, в отчете главврача зарплаты превышают индикатив на 107%. Только эта сумма до вычета налогов и по двойной ставке. «В этот показатель входит зарплата всех средних медработников скорой помощи: диспетчеров, фельдшеров выездных бригад, старших фельдшеров, главного фельдшера, психиатрических бригад. У кого-то больше, у кого-то меньше. Потом средний показатель выводят на одно физлицо. А ставки мы закрываем почти в два раза больше», — говорит Светлана. Согласно расчеткам фельдшера, за зарплату 58 тысяч рублей она работает сутки через двое, получается больше 262 часов в месяц на 1,75 ставки. Аналогичным образом сотрудники скорой закрывают другие ставки. Так, согласно ответу главврача, в 2024 году штатных должностей 13 единиц, их закрывают семь человек. Среднего медперсонала 112 человек, они работают на 213,5 единиц ставок. 25 фельдшеров на подстанции «Северной» закрывают 46,75 ставок, всего работают 87 человек, которые обеспечивают 170,5 ставок. «Мы все берем внутреннее совместительство из-за низких зарплат, а отчет идет за физлицо. Поэтому нам всегда отвечают, что зарплата хорошая. Нечего жаловаться. Но в переработках прошла вся моя жизнь. Люди работают на износ. Вчера была на лекции по оказанию помощи психбольным, так как с 1 января у нас уволили психбригаду. Теперь буйных больных будут возить женщины», — пояснила Светлана. Она недоумевает, неужели нужны массовые увольнения для того, чтобы оплата труда медиков была пересмотрена. В последнем абзаце своего ответа за вопросы фельдшеров главврач Есин подчеркнул, что информация о зарплате неверная, и ее распространение вредит рабочей атмосфере и моральному климату. Он призвал сотрудников внимательнее подходить к формированию своих обращений. «Если такие заявления и впредь будут иметь необоснованный характер, это может быть расценено как нарушение корпоративной этики и саботаж рабочей дисциплины», — подытожил Есин. Фельдшеры обратились в прокуратуру. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу регионального минздрава. Ответ будет опубликован после получения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Миассе Челябинской области фельдшер скорой медицинской помощи со стажем работы 28 лет и двойными переработками показала расчетный лист. Максимальная зарплата, которую медики могут получить при такой нагрузке, не превышает 58 тысяч рублей, минимальная начинается от 26 тысяч рублей, рассказала URA.RU Светлана. Главврач призывает не обращать внимание на переработки, так как в отчетах соблюден индикативный показатель и расценивает такие заявления как саботаж дисциплины и нарушение этики. «Мне 50 лет, стаж на скорой 28 лет, я фельдшер с высшей категорией, то есть моя зарплата с совместительством 1,75 ставки является максимальной. За основную ставку я получаю 36 тысяч рублей, за совместительство — 22 тысячи рублей. Этих денег хватает только на еду и ЖКХ, живем вдвоем с дочерью. Фельдшеру без стажа и категории платят 26 тысяч в месяц за одну ставку», — рассказала URA.RU Светлана. Расчетные листы есть в распоряжении редакции. Фельдшер показала ответ главврача Александра Есина на коллективное письмо медиков, где они сообщали о средней зарплате 40-46 тысяч рублей и просили пересмотреть объем работы и начисляемую зарплату. Главврач заявил, что эта информация о зарплате не соответствует действительности (также есть в распоряжении редакции). «Целевые показатели по уровню зарплаты достигнуты. Проводить анализ по тому, какую роль сыграл уровень совместительства, нет необходимости», — ответил фельдшерам Есин. Он же привел уровень индикатива в 2024 году, который составляет 53 315 рублей, а также среднюю зарплату на одно физлицо — 57 069 рублей. Таким образом, в отчете главврача зарплаты превышают индикатив на 107%. Только эта сумма до вычета налогов и по двойной ставке. «В этот показатель входит зарплата всех средних медработников скорой помощи: диспетчеров, фельдшеров выездных бригад, старших фельдшеров, главного фельдшера, психиатрических бригад. У кого-то больше, у кого-то меньше. Потом средний показатель выводят на одно физлицо. А ставки мы закрываем почти в два раза больше», — говорит Светлана. Согласно расчеткам фельдшера, за зарплату 58 тысяч рублей она работает сутки через двое, получается больше 262 часов в месяц на 1,75 ставки. Аналогичным образом сотрудники скорой закрывают другие ставки. Так, согласно ответу главврача, в 2024 году штатных должностей 13 единиц, их закрывают семь человек. Среднего медперсонала 112 человек, они работают на 213,5 единиц ставок. 25 фельдшеров на подстанции «Северной» закрывают 46,75 ставок, всего работают 87 человек, которые обеспечивают 170,5 ставок. «Мы все берем внутреннее совместительство из-за низких зарплат, а отчет идет за физлицо. Поэтому нам всегда отвечают, что зарплата хорошая. Нечего жаловаться. Но в переработках прошла вся моя жизнь. Люди работают на износ. Вчера была на лекции по оказанию помощи психбольным, так как с 1 января у нас уволили психбригаду. Теперь буйных больных будут возить женщины», — пояснила Светлана. Она недоумевает, неужели нужны массовые увольнения для того, чтобы оплата труда медиков была пересмотрена. В последнем абзаце своего ответа за вопросы фельдшеров главврач Есин подчеркнул, что информация о зарплате неверная, и ее распространение вредит рабочей атмосфере и моральному климату. Он призвал сотрудников внимательнее подходить к формированию своих обращений. «Если такие заявления и впредь будут иметь необоснованный характер, это может быть расценено как нарушение корпоративной этики и саботаж рабочей дисциплины», — подытожил Есин. Фельдшеры обратились в прокуратуру. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу регионального минздрава. Ответ будет опубликован после получения.