18 декабря 2024

Метро Екатеринбурга изменит график работы в новогоднюю ночь

В Новый год метро Екатеринбурга будет работать до часа ночи
© Служба новостей «URA.RU»
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Метро будет работать на час больше лишь один день
Метро будет работать на час больше лишь один день Фото:

В новогоднюю ночь в Екатеринбурге метро будет работать до часа ночи. Такая информация была озвучена на заседании коллегии в горадминистрации.

«31 декабря и 1 января для жителей города и его гостей будет предоставлен бесплатный проезд на всех трамвайных и троллейбусных маршрутах, а также в екатеринбургском метрополитене. Время работы метро будет продлено до часа ночи 1 января», — заявили в мэрии.

С  29 декабря по 8 января общественный транспорт перейдет на работу по графику выходного дня. Исключение коснется лишь первой половины 1 января — на рейсы выйдет лишь половина парка. Кроме этого, все платные парковки в центре города станут бесплатными — вплоть до 8 января.

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В новогоднюю ночь в Екатеринбурге метро будет работать до часа ночи. Такая информация была озвучена на заседании коллегии в горадминистрации. « 31 декабря и 1 января для жителей города и его гостей будет предоставлен бесплатный проезд на всех трамвайных и троллейбусных маршрутах, а также в екатеринбургском метрополитене. Время работы метро будет продлено до часа ночи 1 января» , — заявили в мэрии. С  29 декабря по 8 января общественный транспорт перейдет на работу по графику выходного дня. Исключение коснется лишь первой половины 1 января — на рейсы выйдет лишь половина парка. Кроме этого, все платные парковки в центре города станут бесплатными — вплоть до 8 января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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