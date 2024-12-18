Метро Екатеринбурга изменит график работы в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в Екатеринбурге метро будет работать до часа ночи. Такая информация была озвучена на заседании коллегии в горадминистрации.
«31 декабря и 1 января для жителей города и его гостей будет предоставлен бесплатный проезд на всех трамвайных и троллейбусных маршрутах, а также в екатеринбургском метрополитене. Время работы метро будет продлено до часа ночи 1 января», — заявили в мэрии.
С 29 декабря по 8 января общественный транспорт перейдет на работу по графику выходного дня. Исключение коснется лишь первой половины 1 января — на рейсы выйдет лишь половина парка. Кроме этого, все платные парковки в центре города станут бесплатными — вплоть до 8 января.
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