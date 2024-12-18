Заксобрание приняло бюджет Челябинской области на 2025 год в завершающем чтении

Депутаты заксобрания Челябинской области приняли бюджет региона на 2025 год во втором и третьем чтениях. По сравнению с первым чтением он значительно увеличился.
«Ко второму чтению поправками от губернатора изменяются основные характеристики бюджета-2025. В первую очередь это связано с распределением федеральных средств. Их объем в южноуральской казне вырос на 27,1 миллиарда рублей», — обращаясь к депутатам, подчеркнул спикер заксобрания Олег Гербер.
Ко второму чтению проекта бюджета 2025 года предусмотрены и дополнительные расходы. В том числе на меры социальной поддержки в связи с проведением спецоперации — дополнительно три миллиарда рублей.
В целом доходы регионального бюджета в новом году составят более 307 миллиардов рублей, расходы — 343 миллиарда. Дефицит предусмотрен в размере 36 миллиардов рублей.
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