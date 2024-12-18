18 декабря 2024

Заксобрание приняло бюджет Челябинской области на 2025 год в завершающем чтении

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Депутаты заксобрания поддержали поправки в проект бюджета
Депутаты заксобрания поддержали поправки в проект бюджета Фото:

Депутаты заксобрания Челябинской области приняли бюджет региона на 2025 год во втором и третьем чтениях. По сравнению с первым чтением он значительно увеличился.

«Ко второму чтению поправками от губернатора изменяются основные характеристики бюджета-2025. В первую очередь это связано с распределением федеральных средств. Их объем в южноуральской казне вырос на 27,1 миллиарда рублей», — обращаясь к депутатам, подчеркнул спикер заксобрания Олег Гербер.

Ко второму чтению проекта бюджета 2025 года предусмотрены и дополнительные расходы. В том числе на меры социальной поддержки в связи с проведением спецоперации — дополнительно три миллиарда рублей.

В целом доходы регионального бюджета в новом году составят более 307 миллиардов рублей, расходы — 343 миллиарда. Дефицит предусмотрен в размере 36 миллиардов рублей.

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Депутаты заксобрания Челябинской области приняли бюджет региона на 2025 год во втором и третьем чтениях. По сравнению с первым чтением он значительно увеличился. «Ко второму чтению поправками от губернатора изменяются основные характеристики бюджета-2025. В первую очередь это связано с распределением федеральных средств. Их объем в южноуральской казне вырос на 27,1 миллиарда рублей», — обращаясь к депутатам, подчеркнул спикер заксобрания Олег Гербер. Ко второму чтению проекта бюджета 2025 года предусмотрены и дополнительные расходы. В том числе на меры социальной поддержки в связи с проведением спецоперации — дополнительно три миллиарда рублей. В целом доходы регионального бюджета в новом году составят более 307 миллиардов рублей, расходы — 343 миллиарда. Дефицит предусмотрен в размере 36 миллиардов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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