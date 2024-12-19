«Ну че ты несешь?»: Путин извинился перед зрителями «Прямой линии»

Российский президент Владимир Путин извинился перед россиянами за приведенные им статистические данные о росте цен в стране, несмотря на реальный рост зарплат и реальных доходов. Об этом он рассказал во время «Прямой линии».
«Я прошу прощения у аудитории — когда я сказал, что рост цен и инфляция — 9.2%. Кто-то послушает и скажет: „Ну что ты несешь“? Есть же рост зарплат и реальных доходов. Однако это усредненные цифры [рост на продукты и топливо]», — подчеркнул Путин во время мероприятия по «Итогам года». Его слова передает корреспондент URA.RU.
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