«Ну че ты несешь?»: Путин извинился перед зрителями «Прямой линии»

Путин попросил прощения у россиян за слова о росте цен
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин озвучил статистику по ценам в РФ
Владимир Путин озвучил статистику по ценам в РФ Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Российский президент Владимир Путин извинился перед россиянами за приведенные им статистические данные о росте цен в стране, несмотря на реальный рост зарплат и реальных доходов. Об этом он рассказал во время «Прямой линии».

«Я прошу прощения у аудитории — когда я сказал, что рост цен и инфляция — 9.2%. Кто-то послушает и скажет: „Ну что ты несешь“? Есть же рост зарплат и реальных доходов. Однако это усредненные цифры [рост на продукты и топливо]», — подчеркнул Путин во время мероприятия по «Итогам года». Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Российский президент Владимир Путин извинился перед россиянами за приведенные им статистические данные о росте цен в стране, несмотря на реальный рост зарплат и реальных доходов. Об этом он рассказал во время «Прямой линии». «Я прошу прощения у аудитории — когда я сказал, что рост цен и инфляция — 9.2%. Кто-то послушает и скажет: „Ну что ты несешь“? Есть же рост зарплат и реальных доходов. Однако это усредненные цифры [рост на продукты и топливо]», — подчеркнул Путин во время мероприятия по «Итогам года». Его слова передает корреспондент URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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