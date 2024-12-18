18 декабря 2024

О чем челябинцы спрашивали президента Путина. Скрин

Челябинцы спросили у президента Путина о ЖКХ и пенсиях
© Служба новостей «URA.RU»
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Прямая линия Путина проходит в эти минуты в Москве
Прямая линия Путина проходит в эти минуты в Москве Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Вопросы о ЖКХ, уровне пенсий и порядке их расчетов попали в число главных вопросов, которые жители Челябинской области задали президенту Владимиру Путину на прямую линию-2024. Информация об этом была размещена в эфире во время трансляции.

«Главные вопросы. Челябинская область. Вопросы ЖКХ. Уровень пенсий и порядок их расчета», — сообщалось на экране во время прямого эфира. Челябинцы также спрашивали про поддержку участников СВО и их семей, здравоохранение и инфраструктуру.

В Москве 19 декабря проходит прямая линия Путина. В прямом эфире российский лидер отвечает на вопросы граждан и СМИ. URA.RU ведет онлайн-трансляцию события, посмотреть прямой эфир можно на страничке СМИ в «ВКонтакте».

Главные вопросы жителей Челябинской области президенту Путину
Главные вопросы жителей Челябинской области президенту Путину

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Вопросы о ЖКХ, уровне пенсий и порядке их расчетов попали в число главных вопросов, которые жители Челябинской области задали президенту Владимиру Путину на прямую линию-2024. Информация об этом была размещена в эфире во время трансляции. «Главные вопросы. Челябинская область. Вопросы ЖКХ. Уровень пенсий и порядок их расчета», — сообщалось на экране во время прямого эфира. Челябинцы также спрашивали про поддержку участников СВО и их семей, здравоохранение и инфраструктуру. В Москве 19 декабря проходит прямая линия Путина. В прямом эфире российский лидер отвечает на вопросы граждан и СМИ. URA.RU ведет онлайн-трансляцию события, посмотреть прямой эфир можно на страничке СМИ в «ВКонтакте».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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