Вопросы о ЖКХ, уровне пенсий и порядке их расчетов попали в число главных вопросов, которые жители Челябинской области задали президенту Владимиру Путину на прямую линию-2024. Информация об этом была размещена в эфире во время трансляции.
«Главные вопросы. Челябинская область. Вопросы ЖКХ. Уровень пенсий и порядок их расчета», — сообщалось на экране во время прямого эфира. Челябинцы также спрашивали про поддержку участников СВО и их семей, здравоохранение и инфраструктуру.
В Москве 19 декабря проходит прямая линия Путина. В прямом эфире российский лидер отвечает на вопросы граждан и СМИ. URA.RU ведет онлайн-трансляцию события, посмотреть прямой эфир можно на страничке СМИ в «ВКонтакте».
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