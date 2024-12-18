О чем челябинцы спрашивали президента Путина. Скрин

Челябинцы спросили у президента Путина о ЖКХ и пенсиях

19 декабря 2024 в 14:25 Размер текста - 17 +

Прямая линия Путина проходит в эти минуты в Москве Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года Вопросы о ЖКХ, уровне пенсий и порядке их расчетов попали в число главных вопросов, которые жители Челябинской области задали президенту Владимиру Путину на прямую линию-2024. Информация об этом была размещена в эфире во время трансляции. «Главные вопросы. Челябинская область. Вопросы ЖКХ. Уровень пенсий и порядок их расчета», — сообщалось на экране во время прямого эфира. Челябинцы также спрашивали про поддержку участников СВО и их семей, здравоохранение и инфраструктуру. В Москве 19 декабря проходит прямая линия Путина. В прямом эфире российский лидер отвечает на вопросы граждан и СМИ. URA.RU ведет онлайн-трансляцию события, посмотреть прямой эфир можно на страничке СМИ в «ВКонтакте». Главные вопросы жителей Челябинской области президенту Путину Скрин URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вопросы о ЖКХ, уровне пенсий и порядке их расчетов попали в число главных вопросов, которые жители Челябинской области задали президенту Владимиру Путину на прямую линию-2024. Информация об этом была размещена в эфире во время трансляции. «Главные вопросы. Челябинская область. Вопросы ЖКХ. Уровень пенсий и порядок их расчета», — сообщалось на экране во время прямого эфира. Челябинцы также спрашивали про поддержку участников СВО и их семей, здравоохранение и инфраструктуру. В Москве 19 декабря проходит прямая линия Путина. В прямом эфире российский лидер отвечает на вопросы граждан и СМИ. URA.RU ведет онлайн-трансляцию события, посмотреть прямой эфир можно на страничке СМИ в «ВКонтакте».